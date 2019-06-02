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Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку

Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление. Налес также покинет пост председателя фракции СДПГ в бундестаге. Официальное заявление об увольнении она подаст 3 июня.

Такое решение Налес приняла после выборов в Европарламент, на которых СДПГ заняла лишь третье место, набрав 15,8% голосов. Лидером голосования стал альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (28,9%), на втором месте — партия «Зеленые» (20,5%).

Выборы показали, что социал-демократы продолжают терять поддержку населения: на голосовании в 2014 г. СДПГ поддержали 27,3% избирателей, в 2017 г. — 20,5%.

Еще одним ударом для социал-демократов стал исторический проигрыш на региональных выборах в Бремене, которые прошли 26 мая. СДПГ впервые за 72 года уступила лидерство в этом регионе ХДС.

Налес стала председателем фракции СДПГ в 2017 г., а лидером партии — в 2018 г. В третьем кабинете канцлера Германии Ангелы Меркель в 2013-2017 гг. Налес занимала должность федерального министра труда и общественных дел Германии.