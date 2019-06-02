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Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

Начальника орловской колонии и его заместителя уволят после скандала с пасхальным банкетом для заключенных, сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва». Дисциплинарные меры также будут приняты в отношении руководителя орловского управления ФСИН.

Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху. Максименко отметил, что само по себе празднование Пасхи не противоречит правилам колонии и даже, наоборот, поощряется ФСИН. Однако такие мероприятия, по его словам, должны проходить «под контролем или при участии руководства колонии или тюрьмы».

На основании кадров, распространенных СМИ, Максименко отметил несколько нарушений в колонии. Во-первых, праздник был снят кем-то на видеокамеру или телефон, а эти предметы заключенным иметь запрещено. Во-вторых, «это действо происходит безо всякого участия сотрудников колонии», отметил замдиректора ФСИН. «То есть сами по себе заключенные собрались, вышли, нарушают распорядок дня, передают приветы от воров, положенцев, и это проходит мимо офицеров этой колонии, мимо руководства», – сказал он. «Это вопиющее нарушение, просто безобразие», – подчеркнул Максименко.

Он добавил, что по факту случившегося центральный аппарат ФСИН начал служебную проверку. Сотрудники аппарата еще 1 июня выехали в орловскую колонию, чтобы разобраться в ситуации на месте, заключил Максименко.