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Россия подала заявку на участие в ПАСЕ

Ведомости
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Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подала заявку на подтверждение своих полномочий в этой организации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, ассамблея сделала серьезные шаги по защите основополагающих прав делегаций.

«Здравое большинство отстояло позицию. Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие», – отметил он.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ассамблея дважды рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение так и не было принято. В ответ Россия объявила об отказе работать на таких условиях, в 2016–2018 гг. страна не стала направлять заявку на подтверждение полномочий и перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая восстановила Россию в основных парламентских полномочиях.

Теперь права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий. При этом предложенные британской и украинской делегациями поправки о возвращении России к работе ассамблеи только в январе 2020 г. были отклонены. Украинская делегация обещала покинуть ПАСЕ, если российская делегация будет восстановлена в правах.

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Бизнес
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«Транснефть» объяснила повторное загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба»

Ведомости
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Повторное загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло из-за раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, сообщили в «Транснефти». В качестве подтверждения представитель «Транснефти» передал журналистам письмо главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго в адрес руководства польской компании Pern.

«Наиболее вероятной причиной кратковременного превышения допустимой концентрации органических хлоридов возможно является автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей НПС Кобрин», — говорится в письме. Вериго отмечает, что полностью исключает сознательное использование загрязненной нефти в транспортировке.

Точечные пробы на одном из участков трубопровода «Дружба», взятые 19 июня, показали превышение хлорорганических соединений в 60 ррм (частиц на миллион). В результате была остановлена перекачка на магистральном нефтепроводе Мозырь – Адамово на Польшу. Представитель Pern (оператор польского участка нефтепровода «Дружба») подтвердил приостановку закачки из-за превышения хлороорганических соединений в нефти. Повторные пробы показали снижение содержания хлорорганики, поэтому уже 20 июня Польша возобновила прием российской нефти.

Российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти. По оценкам Минэнерго, общий ущерб составил около $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что речь идет о потерях сотен миллионов долларов. Как сообщали в «Белнефтехиме», полная очистка двух веток трубопровода «Дружба» от загрязненной российской нефти произойдет только к середине августа.

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Политика
Новости

В Москве задержали подозреваемого в отравлении людей газировкой

Ведомости
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Полицейские задержали подозреваемого в массовых отравлениях и кражах в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «Интерфакс».

Она отметила, что речь идет о нескольких эпизодах хищения имущества в районе Хохловской площади.

24 июня издание The Village писало, что в центре Москвы, в частности на Хохловской площади, были ограблены 24 человека, которых угостили газировкой. Некоторые пострадавшие, отмечал The Village, после отравления находились в коме.

Ранее 25 июня агентство «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, писало, что подозреваемого в отравлениях мужчину задержали в Басманном районе столицы. По словам собеседника агентства, в квартире задержанного изъяты свертки с белым порошком.

Технологии
Новости

Mail.ru планирует отказаться от использования паролей

Ведомости
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Сервис Mail.ru создал новые способы входа в почтовый ящик – через одноразовые коды, полученные по sms или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В компании считают, что такой метод авторизации будет удобнее и надежнее паролей, которые можно угадать или подобрать, поскольку код формируется в момент запроса и действует для однократной авторизации и лишь определенное время.

Со временем Mail.ru предоставит пользователям возможность создавать ящики без пароля или отказаться от использования пароля в созданных ранее ящиках. Также компания собирается ввести авторизацию с помощью физических устройств (ключей) и биометрических данных – отпечатков пальцев и определения лица. В компании уверены, что безопасность почтового ящика критически важна.

Почта Mail.ru была запущена в 1998 г. Сейчас сервис насчитывает около 100 млн аккаунтов. Ежедневно пользователи отправляют около 380 млн писем.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

МИД рассказал о высокой вероятности встречи Путина и Трампа на G20

Ведомости
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «большой двадцатки» (G20), скорее всего, состоится. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дела России Сергея Рябков. «Исхожу из того, что такая встреча, скорее всего, состоится», – сказал он.

Ранее 25 июня Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации президента США также сообщил, что Трамп встретится с Путиным на полях G20.

13 мая Трамп объявил, что встретится с Путиным на саммите. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в тот же день говорил, что встреча состоится с большой долей вероятности. Позже он допускал полноформатную встречу, но отмечал, что «здесь надо очень внимательно следить за нюансами»: «Трамп говорит: «Я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами». Может быть, он имеет в виду проходные встречи, как дипломаты говорят, на ногах».

Саммит G20 пройдет в конце июня в японском городе Осаке.

В декабре 2018 г. планировалась встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине. Но США ее отменили. Трамп объяснил это решение тем, что после конфликта в Керченском проливе 25 ноября Россия не вернула Украине моряков и корабли. В итоге президенты провели разговор «на ногах». «Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела», – подчеркивал тогда Путин. Последняя встреча Путина и Трампа один на один прошла в июне 2018 г. в Финляндии.

Новости СМИ2
Финансы
Новости

Сбербанк ввел возможность перевода денег с кредитной карты

Ведомости
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Сбербанк ввел возможность переводить деньги с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Чуть позже опция появится и в мобильном приложении.

Мгновенный перевод можно будет сделать по номеру телефона или карты. За него предусмотрена такая же комиссия, как и за снятие наличных с этих карт в банкомате – на уровне 3%, но не менее 390 руб. Отправителю нужно будет перевести минимум 13 000 руб., в противном случае комиссия будет еще выше.

Беспроцентный период на перевод с кредитных карт не распространяется. Клиенту сразу придется выплачивать проценты – от 21,9 до 25,9% в зависимости от карты.

Новый сервис – ответ на растущую потребность клиентов Сбербанка, пояснил РБК вице-президент кредитной организации Игорь Мамонтов. Опция может понадобиться тем, кому надо срочно перевести деньги, а на дебетовой карте их нет, говорит он.

Бизнес
Новости

«Опора России» предложила снизить НДС и земельный налог для гостиничного бизнеса

Ведомости
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«Опора России» придумала, как увеличить вклад туристической отрасли в ВВП России с текущих 3,5 до 10%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации, направленное в Минэкономразвития. По данным газеты, организация предлагает снизить НДС для гостиничного бизнеса до 7–10%, применять пониженную ставку земельного налога в размере 0,1–0,5% от кадастровой стоимости и понижающий коэффициент 0,1 для налога на имущество. Все эти меры «Опора России» просит включить в стратегию развития туризма до 2035 г.

В Минэкономразвития газете подтвердили наличие письма «Опоры России», уточнив, что предложенные ею меры сейчас изучаются и могут быть отражены в дорожной карте стратегии.

Минэкономразвития ранее заявляло, что ставит цель – увеличить вклад туризма в ВВП России с 3,5% в 2018 г. до 6% в 2035 г. Также к 2035 г. Россия должна войти в топ-10 туристических направлений по рейтингу Всемирной туристской организации ООН. Пока Россия на 16-м месте в этом рейтинге: 24,6 млн иностранных туристов в 2018 г. Чемпионат мира по футболу не изменил этого места, турпоток вырос на 0,66% – в 2017 г. в России побывало 24,4 млн туристов.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Структура фонда Baring Vostok инвестировала в проект основателя «Вкусвилла»

Ведомости
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Кипрская BV Investments Holding Ltd приобрела 5% ООО «Тилси», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Первая структура принадлежит инвестфонду Baring Vostok, узнала газета в кипрском реестре, а «Тилси» – это проект основателя сети магазинов «Вкусвилл» Андрея Кривенко, который владеет 85% проекта совместно со своими партнерами через фонд TealTech Capital.

«Тилси» представляет собой торговую платформу, которая соединяет магазины с производителями продукции с коротким сроком годности. Самым крупным клиентом платформы является «Перекресток», который пользуется ею для поставок продукции в 90 супермаркетов сети в Москве и для нужд собственного интернет-магазина.

В Baring Vostok, TealTech Capital и «Тилси» комментировали сделку. Для Baring Vostok инвестиция в «Тилси» – не первый опыт работы с Андреем Кривенко: фондам принадлежит 12,16% «Вкусвилла», напоминает газета.

«Вкусвилл» – один из самых быстрорастущих российских ритейлеров. Компания ежегодно открывает 150–250 магазинов. Сейчас, по данным компании, у нее примерно 800 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Калуге, Владимире и т. д. По оценке аналитиков Infoline, выручка «Вкусвилла» за 2018 г. составила 54,6 млрд руб.

Политика
Новости

Делегация России в ПАСЕ подает заявку на подтверждение полномочий

Ведомости
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Российская делегация в ПАСЕ подает заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом написал на своей странице в Facebook вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавляет делегацию.

«Весь день понедельника до позднего вечера члены Парламентской ассамблеи Совета Европы были заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии», – отметил он.

Ранее свое несогласие с возвращением российской делегации основных парламентских полномочий выразили представители Украины и Грузии.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ассамблея два раза рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение так и не было принято. В ответ Россия объявила об отказе работать на таких условиях, в 2016–2018 гг. страна не стала направлять заявку на подтверждение полномочий и перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая восстановила Россию в основных парламентских полномочиях.

Политика
Новости

Распространители лотерей ожидают роста выручки до 58 млрд рублей к концу года

Ведомости
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По итогам 2019 г. распространители лотерей ожидают, что рынок вырастет на 20–30%, а совокупная выручка достигнет 58 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

Снижение реальных доходов населения существенно не скажется на развитии этого рынка, уверены опрошенные изданием распространители. Сейчас россияне тратят на развлечения в сфере лотерей и игорного рынка не более 0,1% дохода, но уже через три года показатель может вырасти как минимум в два раза, а объем лотерейного рынка может превысить 100 млрд руб., цитирует газета прогноз компании «Infoline-аналитика».

С июля 2014 г. в России разрешено проводить только государственные лотереи. Их организаторами стали Минспорт и Минфин. Оператором лотереи Минспорта является компания «Государственные спортивные лотереи», а «Спортлото» – это оператор лотерей Минфина. Распространителем обеих лотерей является ТК «Центр». У ТК «Центр» есть более 60 000 розничных пунктов и онлайн-супермаркет stoloto.ru. Ранее ТК «Центр» сообщал, что в 2014 г. в России всего 4% взрослого населения участвовало в лотереях, в 2018 г. их стало до 27%.

Лотерейный билет является импульсивной покупкой, к которым граждане больше склонны в розничных сетях, отмечает «Коммерсантъ». Кроме того, лотерейные билеты стали продаваться в отделениях «Почты России» и через мобильные приложения, что также повышает продажи, пишет газета.

Политика
Новости

Украинская делегация может покинуть ПАСЕ, если Россию восстановят в правах

Ведомости
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Украинская делегация может покинуть заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если российскую делегацию восстановят в правах. Об этом написал в своем Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев. «Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать», – добавил он, охарактеризовав дебаты как «фестиваль лицемерия» и «компромисс с совестью».

24 июня ПАСЕ начала рассматривать резолюцию о восстановлении прав российской делегации после двухгодичного лишения полномочий. Резолюция была внесена членом ПАСЕ от Бельгии. Против восстановления прав России выступают делегации Грузии и Украины.

В тексте резолюции более 200 поправок. Их рассмотрение растянулось на 9 часов до 25 июня.

В 2014 г. ПАСЕ ввела санкции против России из-за присоединения Крыма, лишив российскую делегацию права голоса. В знак протеста делегация отказалась участвовать в сессиях ассамблеи, а в 2017 г. Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.

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Политика
Новости

По мотивам доклада Мюллера в США поставят пьесу

Ведомости
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Американская юридическая организация Law Works превратила доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском влиянии на выборы в США в пьесу из десяти актов. Адаптированный текст со сцены в Нью-Йорке прочтут и разыграют 20 актеров, в числе которых есть и звезды Голливуда: Сигурни Уивер («Чужой»), Кевин Кляйн («Рыбка по имени Ванда») и Закари Куинто («Звездный путь»). Об этом сообщают Reuters и CNN.

Над текстом произведения, которое получило название «Расследование: поиск правды в десяти актах», работал обладатель Пулитцеровской премии Роберт Шенккан. Продюсерами пьесы стали представители семьи Дисней – Сьюзан Дисней Лорд, Эбигейл Дисней и Тимоти Дисней, отмечает агентство.

Law Works не только поставит пьесу, но и будет транслировать ее на своем сайте в 9 вечера по нью-йоркскому времени (4.00 мск). Постановка будет однократной. Часть звезд не будут участвовать в трансляции и заранее записали видеоролики своих выступлений. Например, так поступили обладательница «Золотого глобуса» Джулия Луи-Дрейфус (сериал «Сайнфелд») и исполнитель роли Люка Скайуокера («Звездные войны») Марк Хэмилл.

Это не первая попытка преобразовать доклад Мюллера в художественное произведение. Например, издательство IDW заявило о том, что превратит доклад в графический роман. Его напишет журналист Стив Дуин и оформит художник Шеннон Уилер. Кроме того, сам текст доклада Мюллера в настоящее время занимает 17-е место в списке бестселлеров книг на Amazon.com и в течение восьми недель в этом году возглавлял список The New York Times литературы нон-фикшн, которая продается в мягкой обложке, добавляет Reuters.

В 2017 г. в США началось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в президентские выборы в 2016 г. Оно началось по инициативе конгресса после того, как американские спецслужбы пришли к такому выводу, и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело. Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии.

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