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Россия подала заявку на участие в ПАСЕ

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подала заявку на подтверждение своих полномочий в этой организации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, ассамблея сделала серьезные шаги по защите основополагающих прав делегаций.

«Здравое большинство отстояло позицию. Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие», – отметил он.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ассамблея дважды рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение так и не было принято. В ответ Россия объявила об отказе работать на таких условиях, в 2016–2018 гг. страна не стала направлять заявку на подтверждение полномочий и перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая восстановила Россию в основных парламентских полномочиях.

Теперь права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий. При этом предложенные британской и украинской делегациями поправки о возвращении России к работе ассамблеи только в январе 2020 г. были отклонены. Украинская делегация обещала покинуть ПАСЕ, если российская делегация будет восстановлена в правах.