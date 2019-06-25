Новости
Политика
Новости

Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Трампа на G20

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Осаке действительно ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: «Такая подготовка ведется, и мы не исключаем, что такая встреча может состояться».

До сих пор Кремль регулярно сообщал, что не получал официального запроса о встрече Путина и Трампа из США, чьи представители первыми заговорили о возможности ее проведения.

Заместитель министра иностранных дела России Сергей Рябков ранее говорил, что встреча Путина и Трампа состоится на саммите «большой двадцатки» (G20), который пройдет 28–29 июля.

В декабре 2018 г. встреча Путина и Трампа была запланирована на саммите G20 в Аргентине, но ее отменила американская сторона. Трамп объяснил это решение тем, что после конфликта в Керченском проливе 25 ноября Россия не вернула Украине моряков и корабли. В итоге президенты провели разговор «на ногах». «Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела», – подчеркивал тогда Путин. Последняя встреча Путина и Трампа один на один прошла в июне 2018 г. в Финляндии.

Песков также подтвердил достижение договоренностей по Сирии во время встречи секретаря Совбеза России Николая Патрушева с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Израиле накануне: «Да», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Подробности договоренностей он раскрыть отказался: «Больше того, что сказал Патрушев во время своего общения с прессой, я сказать не могу».

Патрушев ранее говорил, что Россия призывает США и Израиль объединить усилия для уничтожения всех террористов, которые остаются в Сирии. По его словам, Израиль мог бы достигнуть многих своих целей без нанесения ударов по Сирии, а используя невоенные методы.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Лидер партии «Грузинская мечта» Талаквадзе избран спикером парламента Грузии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидер «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе утвержден на пост нового спикера парламента Грузии после того, как эту должность покинул Ираклий Кобахидзе, передает телеканал «Рустави 2».

«В поддержку проголосовали 94 депутата, ни одного голоса против. Желаем вам успехов», — заявила вице-спикер парламента Тамар Чугошвили. Отмечается, что оппозиционные депутаты покинули пленарное заседание в знак протеста, поэтому не участвовали в голосовании.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе 21 июня подал в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси. Он прервал официальный визит в Азербайджан и вернулся в Грузию из-за беспорядков в Тбилиси. В тот день он должен был провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером страны Новрузом Мамедовым, а также принять участие в сессии парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.С тех пор обязанности спикера парламента временно исполнял Талаквадзе.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

ЦИК проверит избирательные комиссии Петербурга

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Представители ЦИК 25–26 июня посетят с рабочим визитом Санкт-Петербург, чтобы провести мониторинг деятельности избиркомов муниципальных образований, сообщает пресс-служба комиссии.

Рабочая группа, которую возглавил член ЦИК Евгений Шевченко, также окажет организационную и методическую помощь Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

В июне текущего года в городской избирком и в ЦИК поступили жалобы на нарушения в деятельности муниципальных избирательных комиссий города. Основная претензия к ним – несвоевременное информирование участников избирательного процесса о назначении выборов депутатов местных органов власти.

Политика
Новости

Кремль отказался комментировать траты Мантурова в командировках

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать командировочные расходы главы Минпромторга Дениса Мантурова и переадресовал этот вопрос в правительство и в само министерство. «Я переадресую вас в Белый дом и непосредственно в министерство, потому что там можно узнать конкретную информацию – когда, как, что это было за мероприятие. Мы не располагаем... Это прерогатива в данном случае правительства», – сказал Песков.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на исследование «Трансперенси интернешнл Россия» написала о командировочных расходах российских чиновников, в частности о том, что Минпромторг в 2016–2017 гг. потратил на проживание сотрудников в зарубежных отелях более 19 млн руб. Причем сам Мантуров часто ночевал в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей за сутки.

Комментируя эту статью, в Минпромторге заявили, что командировочные его сотрудников проверялись аудиторами Счетной палаты. Минпромторг отметил, что общая сумма, рассчитанная на командировочные расходы, согласовывается ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период. Решения о направлении министров в командировки принимает правительство.

Порядок и условия командирования, а также нормативы возмещения командировочных расходов министров регулируются нормативными актами правительства. В то же время «Трансперенси интернешнл Россия» указывает, что отдельные категории чиновников, в том числе министры и их заместители, могут выходить за пределы установленных лимитов расходов во время командировок, если согласовали это с руководством.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за крушения SSJ100

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Топ-менеджмент «Аэрофлота» не получит премии из-за крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), которое произошло в начале мая. Об этом на собрании акционеров авиакомпании заявил ее гендиректор Виталий Савельев.

«В KPI топ-менеджмента «Аэрофлота» предусмотрено, что в случае происшествий мы лишаемся премий», – сказал он. Это означает, что менеджеры не получат премии со II квартала и до конца года, пояснил гендиректор «Аэрофлота».

Ранее на собрании акционеров Савельев впервые публично прокомментировал расследование крушения. «МАК [Межгосударственный авиационный комитет] опубликовал предварительный отчет катастрофы, к нам много вопросов, и у нас много вопросов», – сказал он, выразив соболезнование родственникам жертв катастрофы.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

14 июня МАК опубликовал предварительный отчет по крушению SSJ100. Не называя пилотов виновниками случившегося, эксперты комитета указывают на несколько ошибок при управлении самолетом, в том числе при заходе на посадку.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Содержание королевской семьи в Великобритании подорожало на 41% за год

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Расходы на содержание членов королевской семьи в Великобритании возросли в 2018–2019 финансовом году на 41% до 67 млн фунтов (около $85,48 млн), следует из отчетности казначейства. Годом ранее расходы составляли 47,4 млн фунтов (порядка $60,5 млн).

Расходы пришлось увеличить из-за проведения масштабных работ по ремонту и реконструкции в Букингемском дворце. Эта цифра включает 15,2 млн фунтов (около $19,3 млн), выделенных на будущие этапы реконструкции дворца.

Ремонт длится уже второй год, а весь процесс реконструкции исторического здания рассчитан на 10 лет. Общая стоимость работ ранее оценивалась в $500 млн. Как сообщала Русская служба ВВС, в здании будет полностью заменена электропроводка, которая в любой момент может стать источником пожара, а также система отопления, грозившая дворцу потопом. К 2025 г. королеве Елизавете II даже придется временно переехать из своих апартаментов в северном крыле дворца.

В материале казначейства также указано, что за отчетный период члены королевской семьи были задействованы в 3200 мероприятиях и приняли около 160 000 гостей во дворце и на различных официальных мероприятиях. График королевы Елизаветы II также был крайне напряженным: она приняла участие в 140 официальных мероприятиях, включая встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп впервые прибыл с государственным визитом в Великобританию

Политика
Новости

Актеры МХАТа пожаловались на новое руководство театра в видеообращении к Путину

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Актеры МХАТ имени Горького записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на новое руководство театра. Видео опубликовано в YouTube.

«МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку. Классический репертуар МХАТа замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению русского национального театра и, как следствие, русского языка», – говорится в обращении.

В нем также отмечается, что артистка Татьяна Доронина, которая в прошлом году была снята с поста художественного руководителя и назначена на должность президента театра, «лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику» МХАТа.

«Просим вас лично вмешаться в сложившуюся критическую ситуацию, так как на все обращения к вам мы получали только отписки из Минкультуры. Верните Дорониной МХАТ и МХАТу Доронину», – подчеркивается в обращении.

Артистка МХАТа Лидия Матасова пояснила «Московскому комсомольцу», что те, кто записал обращение, требуют вернуть Доронину на пост художественного руководителя. По словам Матасовой, спустя два месяца после объявления о том, что Доронина станет президентом театра, «ей дали бумаги, где у нее никаких абсолютно прав на творческое руководство – все отдано на откуп [новому худруку Эдуарду] Боякову и его компании».

Пресс-секретарь МХАТа Александр Замыслов, комментируя газете видеообращение, отметил, что к видеообращению имеют отношение «лишь 5–6 сотрудников театра, один из которых – бывший артист» театра. По его словам, те, кто выступает против нового руководства, «воспользовались именем Татьяны Васильевны [Дорониной]»: «Они с ней не общаются и попусту используют ее имя для усиления ликвидности своего выступления. Татьяна Васильевна является президентом театра и действует согласно договору с Минкультом».

Позже 25 июня Кремль прокомментировал видеообращение актеров МХАТа, подчеркнув, что назначение художественных руководителей театров – это не прерогатива Путина.

В декабре 2018 г. художественным руководителем МХАТа стал продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем по творческой работе стал заслуженный артист России Сергей Пускепалис, а заместителем по литературной части – писатель Захар Прилепин. Для Дорониной, которая занимала должность худрука с 1987 г., была специально введена должность президента театра.

Политика
Новости

Мосгорсуд приговорил польского гражданина к 14 годам колонии за шпионаж

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Московском городском суде завершено рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Польши Мариана Радзаевски. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК (шпионаж), сообщает пресс-служба суда. Радзаевски приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Данное уголовное дело рассмотрено в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержали сведения, составляющие государственную тайну, объяснила пресс-служба Мосгорсуда.

Радзаевски пытался организовать вывоз в Польшу секретных комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Там же уточнили, что он был задержан с поличным. Радзаевски действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб, отметили в ФСБ. Осужденный был задержан 20 апреля 2018 г., уточняет РАПСИ.

С-300 – зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для целей на различных высотах. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей, говорил министр обороны России Сергей Шойгу. В 2018 г. Россия передавала С-300 Сирии.

Политика
Новости

Зеленский разочарован решением ПАСЕ о возвращении России в организацию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах российскую делегацию без ограничения полномочий, об этом он написал в Facebook. Он добавил, что лично обсуждал это с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», – отметил Зеленский.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ассамблея дважды рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение так и не было принято. В ответ Россия объявила об отказе работать на таких условиях, в 2016–2018 гг. страна не стала направлять заявку на подтверждение полномочий и перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении России в основных парламентских полномочиях.

Предложенные британской и украинской делегациями поправки о возвращении России к работе ассамблеи только в январе 2020 г. были отклонены. Украинская делегация заявила о намерении покинуть ПАСЕ, если российская делегация будет восстановлена в правах. Россия подала заявку на участие в ПАСЕ. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, ассамблея сделала серьезные шаги по защите основополагающих прав делегаций.

Бизнес
Новости

«Транснефть» объяснила повторное загрязнение трубопровода «Дружба»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Повторное загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло из-за раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, сообщили в «Транснефти». В качестве подтверждения представитель «Транснефти» передал журналистам письмо главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго в адрес руководства польской компании Pern.

«Наиболее вероятной причиной кратковременного превышения допустимой концентрации органических хлоридов, возможно, является автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей НПС Кобрин», – говорится в письме. Вериго отмечает, что полностью исключает сознательное использование загрязненной нефти в транспортировке.

Точечные пробы на одном из участков трубопровода «Дружба», взятые 19 июня, показали превышение хлорорганических соединений в 60 ррм (частиц на миллион). В результате была остановлена перекачка на магистральном нефтепроводе Мозырь – Адамово на Польшу. Представитель Pern (оператор польского участка нефтепровода «Дружба») подтвердил приостановку закачки из-за превышения хлорорганических соединений в нефти. Повторные пробы показали снижение содержания хлорорганики, поэтому уже 20 июня Польша возобновила прием российской нефти.

Российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре впервые 19 апреля. «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти. По оценкам Минэнерго, общий ущерб составил около $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что речь идет о потерях сотен миллионов долларов. Как сообщали в «Белнефтехиме», полная очистка двух веток трубопровода «Дружба» от загрязненной российской нефти произойдет только к середине августа.

Политика
Новости

В Москве задержали подозреваемого в отравлении людей газировкой

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Полицейские задержали подозреваемого в массовых отравлениях и кражах в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «Интерфакс».

Она отметила, что речь идет о нескольких эпизодах хищения имущества в районе Хохловской площади.

Ранее 25 июня агентство «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, писало, что подозреваемого в отравлениях мужчину задержали в Басманном районе столицы. По словам собеседника агентства, в квартире задержанного изъяты свертки с белым порошком.

24 июня издание The Village писало, что в центре Москвы, в частности на Хохловской площади, были ограблены 24 человека, которых угостили газировкой. Некоторые пострадавшие, отмечал The Village, после отравления находились в коме.

Технологии
Новости

Mail.ru планирует отказаться от использования паролей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сервис Mail.ru создал новые способы входа в почтовый ящик – через одноразовые коды, полученные по sms или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В компании считают, что такой метод авторизации будет удобнее и надежнее паролей, которые можно угадать или подобрать, поскольку код формируется в момент запроса и действует для однократной авторизации и лишь определенное время.

Со временем Mail.ru предоставит пользователям возможность создавать ящики без пароля или отказаться от использования пароля в созданных ранее ящиках. Также компания собирается ввести авторизацию с помощью физических устройств (ключей) и биометрических данных – отпечатков пальцев и определения лица. В компании уверены, что безопасность почтового ящика критически важна.

Почта Mail.ru была запущена в 1998 г. Сейчас сервис насчитывает около 100 млн аккаунтов. Ежедневно пользователи отправляют около 380 млн писем.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото