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Госдума одобрила смягчение запрета на использование нацистской символики

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о снятии ограничений на использование нацистской символики в фильмах и книгах при отсутствии признаков пропаганды. Среди авторов инициативы – председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. Его авторы указывали на расхождения в законах «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Первый запрещает пропаганду и демонстрацию нацистской символики, а второй запрещает использование нацистской символики в любой форме. Ямпольская поясняла, что если формально исполнять существующие нормы, «то получается, что все наши фильмы о войне должны быть запрещены».

Новый документ устранит это противоречие, поясняла она. Законопроект вносит в оба закона поправки, выводящие из-под запрета использование нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства, в СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями. Обязательным условием при этом останется «осуждение нацизма и экстремизма и формирование негативного отношения к этой идеологии», а также отсутствие признаков ее пропаганды или оправдания.

В пакете с этим документом внесен законопроект, отменяющий в указанных случаях предусмотренное сегодня КоАП административное наказание за демонстрацию нацистской символики.