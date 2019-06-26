Медведев предложил закрепить в законе конфискацию автомобилей за «пьяные» ДТП
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Госсовета предложил предусмотреть в новом Кодексе об административных правонарушениях возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии опьянения.
По его словам, конфискация может быть предусмотрена с «применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившему нарушение лицу». Это значит, что владелец автомобиля сможет потребовать компенсации ущерба за конфискацию автомобиля у того, кто был за рулем и совершил нарушение в состоянии опьянения. «Эту модель можно было бы проработать при разработке нового административного кодекса», – сказал Медведев.
Ранее с инициативой о конфискации автомобилей у пьяных водителей выступало МВД России. При этом ведомство не поясняло принцип работы механизма конфискации. Также о необходимости конфисковывать машины пьяных граждан говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который отмечал, что число погибших в ДТП в России с годами постепенно снижается, но проблема пьяного вождения сохраняется и угрожает безопасности граждан.
Депутаты Госдумы в конце мая приняли закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии. Также закон ужесточил ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью: теперь за это пьяному водителю грозит от трех до семи лет тюрьмы.