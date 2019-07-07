Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда делает все, чтобы вернуть на родину украинских моряков, арестованных в России по обвинению в нарушении государственной границы.
«Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть пленных моряков домой. И я делаю все, чтобы слова о возвращении наконец превратились в крепкие объятия с нашими ребятами», – написал президент в Twitter.
В конце июня Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков. «У нас у всех есть дети, верните детей родителям», – сказал он.
В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России, их экипажи (24 человека) были арестованы. По версии Москвы, корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.
Путин назвал этот инцидент заранее подготовленной провокацией, которая потребовалась бывшему президенту Петру Порошенко накануне выборов. Украина называет случившееся агрессией.