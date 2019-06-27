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Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках. «Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета», – отметил Зеленский в эфире телеканала «Прямой» (его слова приводит «РИА Новости»).

По словам президента, МИД Украины не предоставил ему информации о ноте, поступившей от России. «Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ», – добавил президент, заметив, что «господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины».

Зеленский выразил недоумение в связи с тем, что министр иностранных дел не посоветовался с ним при отправке ответа. «Министр делает утверждения от Украины, когда это компетенция президента», – подчеркнул Зеленский. «Я хочу, чтобы МИД публично объяснил свои действия», – заключил он, предложив Климкину направить «ноту родителям моряков».

Вместе с тем Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков. «У нас у всех есть дети, верните детей родителям», – сказал он.

Накануне Москва направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, заявив, что уголовный процесс в отношении украинских моряков продолжается, но Россия готова пойти навстречу. В документе МИД перечислил возможности, которые Киев по российскому законодательству может использовать, чтобы моряки были освобождены. Климкин отверг эти предложения, посчитав, что Москва таким образом пытается заставить Киев признать правомерность судебного преследования украинцев, а косвенно и оккупацию Крыма. Министр в очередной раз потребовал, чтобы Россия немедленно отпустила задержанных.

В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России, их экипажи (24 человека) были арестованы. По версии Москвы, корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.

Как выглядят задержанные корабли ВМС Украины