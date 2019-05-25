Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Но постановил, что Москва не обязана прекращать уголовное дело об инциденте в Керченском проливе

Сергей Мальгавко / ТАСС

Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе. «Трибунал требует от Российской Федерации освободить три украинских корабля и 24 задержанных украинских моряков и позволить им вернуться на Украину», — заявил председатель Пак Чжин Хён (цитата «Интерфакса»).

В то же время трибунал посчитал, что Россия не обязана прекращать уголовное дело в отношении арестованных моряков.

России и Украине нужно воздерживаться от мер, способных обострить ситуацию, говорится также в решении трибунала. Он потребовал от обеих стран до 25 июня предоставить в ООН свои отчеты о событиях в Керченском проливе.

Украина в апреле обратилась с международный трибунал, потребовав обязать Россию вернуть ей корабли и освободить задержанных моряков. Первые публичные слушания прошли 10 мая в Гамбурге. Российская сторона отказалась принимать в них участие, заявив, что данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения такого иска. Однако суд счел, что это не является основанием для отмены заседания.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре 2018 г. Российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также баркас «Яны Капу». Суда пересекли границу России и двигались по направлению к Крымскому мосту. Экипажи кораблей в составе 24 человек были арестованы.

По версии Москвы, украинские суда пересекли границу незаконно. Российская сторона заявила, что украинские суда не реагировали на требования об остановке и не предупреждали Россию о своих планах. Киев утверждает, что корабли запрашивали разрешение на проход под мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили. Многие страны Евросоюза, а также США, Австралия и Канада осудили действия России в Черном море и ввели санкции в отношении Москвы.

Украина рассчитывает на скорейшее выполнение Россией решения международного трибунала, заявила заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль. «Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала», — написала она в Faceboоk.

Россия намерена продолжать отстаивать свою позицию, заявило Министерство иностранных дел. Ведомство призвало Украину впредь соблюдать требования российского законодательства, касающиеся судоходства в Керченском проливе.

Как выглядят задержанные корабли ВМС Украины