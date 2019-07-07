Иркутские власти проверят использование мэром коммунальных служб в личных целях
Правительство Иркутской области проведет собственную проверку в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу. По ее результатам губернатор региона Сергей Левченко примет решение.
Основанием для проверки стало требование вице-премьера Виталия Мутко уволить Худоногова за то, что тот использовал коммунальные службы для восстановления своего дома после паводка. Видеозапись, на которой запечатлен двор Худоногова со спецтехникой, разместил в социальных сетях местный житель. Пресс-служба Мутко сообщила, что проверка подтвердила использование мэром специальной техники в личных целях.
В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями. Они затронули более 100 населенных пунктов, водой были разрушены свыше 10 000 жилых домов, в которых проживали почти 33 000 человек. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, повреждены 22 автомобильных моста и 48 участков дорог.
Согласно последним данным, погибли 22 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести, несколько сотен пострадали. Президент Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.