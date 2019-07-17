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ФСИН начала проверку после публикации нового видео с пытками в ярославской колонии

Управление ФСИН по Ярославской области начало служебную проверку после публикации видео о применении физической силы и специальных средств сотрудниками колонии к осужденному, сообщается на сайте ведомства.

«Новая газета» 17 июля опубликовала новое видео применения силы сотрудниками ярославской исправительной колонии № 1 к осужденным, это произошло в феврале 2016 г. Видео было восстановлено экспертами с изъятой в колонии техники.

По словам бывшего заключенного этой колонии Руслана Вахапова, осужденный Андрей Иванов несколько раз жаловался администрации, что ему не выдают туалетную бумагу из его личных вещей. После этого сотрудники колонии решили провести с ним «воспитательные мероприятия». На защиту Иванова встали его сокамерники. Сотрудники колонии начали избивать их дубинками.

В июле 2018 г. «Новая газета» опубликовала видео, на которой сотрудники этой же колонии пытали осужденного Евгения Макарова. После публикации ФСИН назначила служебную проверку, а управление СКР по региону возбудило уголовное дело. Его фигурантами стали 15 сотрудников ярославской колонии. 12 из них сейчас находятся в СИЗО, трое под домашним арестом.