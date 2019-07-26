Политика

Новости

Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Любови Соболь кандидатом в депутаты Мосгордумы. Такое решение было принято на заседании 26 июля, трансляцию с которого юрист Фонда борьбы с коррупцией вела на своей странице в Twitter.

Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Соболь осталась недовольна этим решением и собиралась провести ночь в здании Мосгоризбиркома. Около полуночи охрана вынесла ее из здания вместе с диваном, на котором она сидела.

После этого Соболь задержали сотрудники правоохранительных органов, ее доставили в ОВД «Тверское», где вручили повестку с вызовом на допрос в Следственный комитет и отпустили.

Соболь и ряд других оппозиционеров не пустили на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей. Оппозиция уверена, что подписи забраковали намеренно. Из-за этого независимые кандидаты 14 июля провели несанкционированную акцию у здания Мосгоризбиркома. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Соболь в знак протеста с 14 июля держит голодовку.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму