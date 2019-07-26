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Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Любови Соболь кандидатом в депутаты Мосгордумы. Такое решение было принято на заседании 26 июля, трансляцию с которого юрист Фонда борьбы с коррупцией вела на своей странице в Twitter.

Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Соболь осталась недовольна этим решением и собиралась провести ночь в здании Мосгоризбиркома. Около полуночи охрана вынесла ее из здания вместе с диваном, на котором она сидела.

После этого Соболь задержали сотрудники правоохранительных органов, ее доставили в ОВД «Тверское», где вручили повестку с вызовом на допрос в Следственный комитет и отпустили.

Соболь и ряд других оппозиционеров не пустили на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей. Оппозиция уверена, что подписи забраковали намеренно. Из-за этого независимые кандидаты 14 июля провели несанкционированную акцию у здания Мосгоризбиркома. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Соболь в знак протеста с 14 июля держит голодовку.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

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На митинге 27 июля в Москве будут искать уклонистов

Ведомости
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Уклоняющихся от военной службы будут искать на несогласованном митинге 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Анализ проведенных в Москве массовых публичных акций показал, что среди их участников много лиц, уклоняющихся от военной службы, рассказали в департаменте. Для их выявления с целью последующего призыва в городе будут задействованы специальные группы.

У задержанных на акции молодых людей будут проверять законность получения ими военных билетов, сказал «Интерфаксу» источник, близкий к столичному военкомату. По его словам, возможны отмены решения о предоставлении отсрочки. О несовершеннолетних информация будет вноситься в личные дела, «в том числе возможны варианты службы с более суровыми климатическими условиями», добавил собеседник агентства.

В Москве 20 июля прошел согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На нем политик Алексей Навальный призвал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля. За это суд 24 июля арестовал его на 30 суток.

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Дерипаска оценил значение «Газели» для российской экономики

Ведомости
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Автомобилю «Газель» исполнилось 25 лет, сообщил в Instagram бизнесмен Олег Дерипаска. Он отметил, что считает юбилей «Газели» своим личным праздником.

«Газель» – практичный недорогой грузовичок, который в 1990-е гг. вытащил на себе российскую экономику, написал Дерипаска. По его словам, этот автомобиль стал незаменимым помощником малого и среднего бизнеса. За последние 20 лет «Газель» стала более удобной, безопасной, эргономичной, в нее было внесено 200 конструкторских и технологических изменений, отметил предприниматель.

«Газель» – малотоннажный грузовой автомобиль, который производится на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ, входит в холдинг «Русские машины» Дерипаски) с июля 1994 г. В августе 2005 г. была произведена миллионная «Газель».

Сейчас группа ГАЗ производит автобусы, легкие коммерческие автомобили, грузовики, а также собирает легковые автомобили по заказам Daimler и Volkswagen.

«Полуторка» из далекого будущего. Победители конкурса, посвященного будущему автомобилей «Газель» и «Соболь»

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Политика
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ООН предупредила об угрозе таяния ледников из-за аномальной жары в Европе

Ведомости
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Горячий воздух из Европы, где на этой неделе установилась аномальная жара, похоже, двинется в сторону Гренландии и может спровоцировать рекордное таяние второго по размеру в мире ледяного щита. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Организацию Объединенных Наций (ООН).

Температура воздуха в европейских странах в последние дни не просто поднялась до рекордной отметки, но превзошла предыдущий рекорд на 2–4 градуса. Представитель Всемирной метеорологической организации ООН Клэр Нуллис назвала это явление абсолютно невероятным.

Согласно прогнозам, горячий воздух, который пришел в Европу из Северной Африки, теперь двинется к Гренландии, сказала Нуллис. «Это приведет к повышению температуры там и, как следствие, к усиленному таянию Гренландского ледяного щита, – пояснила она. – Мы пока не знаем, превзойдет ли это показатели 2012 г., вполне возможно».

Гренландский ледяной щит – одна из ключевых частей глобальной климатической системы. Его таяние приведет к повышению уровня моря и нестабильности погоды.

Температура в Гренландии в этом году не отклонялась от нормы вплоть до июня, но в последние недели лед начал быстро таять, сказала Нуллис, ссылаясь на данные датского климатолога. За июль ледяной щит в результате поверхностного таяния сократился на 160 млрд т льда, что эквивалентно 64 млн олимпийских бассейнов.

Теплый воздух также ускорил таяние льдов в Арктике, добавила представитель ООН. Нуллис подчеркнула, что все более частые и сильные периоды жары вызваны антропогенным изменением климата.

В Европе стоит аномальная жара

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Экономика
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Рост ВВП США замедлился во II квартале

Ведомости
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Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США. Опрошенные Reuters экономисты ожидали рост на 1,8%. При этом в I квартале ВВП вырос на 3,1%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономической активности в США, выросли на 4,3% в годовом выражении. Это самый высокий показатель с IV квартала 2017 г. Такой рост потребительских расходов помог компенсировать снижение экспорта на 5,2%.

Государственные расходы во II квартале выросли на 5%, обеспечив максимальный импульс экономическому росту за последние десять лет. Общий объем инвестиций снизился на 5,5%.

В июле продолжительность экономического роста США достигла 121 месяца (более 10 лет). Это самый долгий период беспрерывного роста американского ВВП с тех пор, как стали вести наблюдения в 1854 г.

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Финансы
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Совет директоров ЦБ назначил второго финансового омбудсмена

Ведомости
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Заместитель директора департамента страхового рынка Центробанка Светлана Никитина станет финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг, говорится в сообщении Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

Кандидатуру Никитиной вынес на рассмотрение совета директоров ЦБ главный финансовый омбудсмен Юрий Воронин. «Считаю, что деловые, профессиональные качества, а также имеющийся опыт работы в сфере регулирования и контроля на финансовом рынке будут успешно применены на новой должности», – отметил он.

В ЦБ поддержали ее кандидатуру. Никитина приступит к новым обязанностям 19 августа. Она будет уполномоченным не только в сфере страхования, но и в сфере микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций. Это подтвердила пресс-служба регулятора.

Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» вступил в силу осенью прошлого года. Помимо главного омбудсмена назначаются уполномоченные в различных сферах – например, страховым омбудсменом ранее стал член центрального штаба ОНФ Виктор Климов. Главный финуполномоченный – Воронин.

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Недвижимость
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Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги за ЖКУ

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать коллекторам долги за жилищно-коммунальные услуги. Он вступает в силу 26 июля.

Передача коллекторам задолженности по оплате услуг ЖКХ приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав граждан, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту. В Хабаровском крае и еще нескольких регионах были зафиксированы случаи применения коллекторами «грубых и внеправовых» средств воздействия. Кроме того, это лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке.

Нововведение предусматривает, что теперь долги за услуги ЖКХ можно будет передавать только профессиональным участникам рынка – управляющей компании, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающей организации. Кроме того, новый закон устанавливает, что граждане не несут ответственности по обязательствам других владельцев квартир в доме. Это исключает возможность погашения долгов за счет соседей.

Политика
Новости

Российская сборная поедет на Олимпиаду в Токио под национальным флагом

Ведомости
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Международный олимпийский комитет направил Москве официальное приглашение на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 г. Об этом сообщил Олимпийский комитет России (ОКР). К сообщению приложена фотография документа.

Приглашение предполагает и участие российских легкоатлетов, которые имеют официальный допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), отметил ОКР. На данный момент таких спортсменов 120 и до Олимпиады-2020 их число может увеличиться, говорится в сообщении. Таким образом, Россия получила возможность, в отличие от предыдущих Игр в южнокорейском Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую сборную, которая выступит под национальным флагом и без каких-либо ограничений.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, а на Игры 2016 г. в Бразилию российская сборная ездила в усеченном составе. Ограничения были связаны с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в 2015 г. лишилась членства в IAAF из-за допингового скандала. Вернуть свой статус ВФЛА пока так и не удалось, выступать на международных соревнованиях имеют право только легкоатлеты, в индивидуальном порядке получившие разрешение IAAF.

В начале июня The Times сообщила, что Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио из-за нового допингового скандала. Речь идет о расследовании в отношении российского легкоатлета Данила Лысенко, которого IAAF обвинила в нарушении антидопинговых правил.

Политика
Новости

Матрос с Nika Spirit рассказал детали задержания танкера

Ведомости
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Матрос танкера Nika Spirit Илья Дерябкин рассказал РБК подробности задержания российского танкера в украинском порту Измаил. По его словам, сначала на судно зашли около 15 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). «Все было тихо-мирно. Пара человек была с пистолетами. Потом еще пришло человек пять. В общей сложности в задержании участвовали человек 20», – отметил Дерябкин.

Собеседник РБК уточнил, что в ходе допроса на судне с экипажем говорили только на русском языке, беседа проходила спокойно, «никто не хамил». «Нас спрашивали о том, где мы были в определенный период в прошлом году, где вышли, как вышли, зачем вышли, сколько шли», – рассказал Дерябкин. Корабль сотрудники СБУ не повредили, добавил он.

По словам матроса, главное, что «предъявляли» украинцы, – это то, что задержанное судно участвовало в керченском инциденте в ноябре 2018 г. «И нас спрашивали, кто и где был в этот момент», – пояснил Дерябкин. Он уточнил, что члены экипажа не знали о возможном участии судна в прошлогоднем инциденте в Керченском проливе.

СБУ сообщила о задержании российского танкера в порту Измаил 25 июля. По данным украинской спецслужбы, танкер под другим названием – Neyma в ноябре 2018 г. использовался для задержания кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. На борту танкера были 10 моряков. Их отпустили без предъявления обвинений. СБУ пояснила, что они не причастны к нарушению законодательства. Сначала моряки доехали на автобусе до Молдавии, а оттуда на самолете вылетели в Москву. Капитан Nika Spirit Илья Дробязко по прибытии в Москву рассказал «Интерфаксу», что не собирается давать показания украинскому суду, так как он не свидетель по делу о конфликте в Керченском проливе.

Бизнес
Новости

Банк «Русь» уведомил о намерении требовать банкротства Utair

Ведомости
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Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» намерен подать заявление о банкротстве авиакомпании Utair, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Уведомление подано в Единый федеральный реестр значимых сведений о деятельности юрлиц. По закону подать заявление о банкротстве должника банк может через 15 дней после такого уведомления.

Банк полагает, что авиакомпания обладает признаками банкротства, что является основанием для введения в отношении нее процедуры наблюдения, утверждения временного управляющего и удовлетворения требований кредиторов. Иск о банкротстве кредитная организация намерена подать в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Банк «Россия» 22 июля подал в Арбитражный суд Москвы иск к Utair на 155,35 млн руб. Согласно данным картотеки арбитражных дел, иск принят в производство, по нему назначено предварительное заседание на 9 сентября. Требования банка не уточняются. Третьи лица в рамках иска – 11 банков, которые в 2015 г. выдали Utair два синдицированных кредита в 42,6 млрд руб.

Utair – одна из крупнейших российских авиакомпаний. Ранее, 20 декабря 2018 г. и 20 июня 2019 г., она дважды допустила дефолты по кредитам на 56,5 млрд руб., не выплатив по ним проценты. С осени прошлого года Utair ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации двух синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб., еще 17,4 млрд руб. Utair должна Сбербанку (плюс его доля в синдикате – 5 млрд руб.), который является ее крупнейшим кредитором.

Выбор редактора
Политика
Новости

Соболь на допросе в СК отказалась свидетельствовать против себя

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь использовала право не свидетельствовать против себя и отказалась давать показания сотрудникам Следственного комитета, сославшись на 51 ст. Конституции, об этом она сообщила в Twitter.

Как уточнил ТАСС ее адвокат Иван Сустин, также Соболь отказалась предоставить следователям образцы записи ее голоса и дать подписку о неразглашении данных следствия. Политик считает, что это может нарушить ее право на защиту. Пока Соболь проходит в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий в Москве.

Позже незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, который также проходит свидетелем по этому делу, отказался предоставить следователям образцы записи его голоса, сославшись на ст. 51 Конституции. Следователь выдал политику повестку на 30 июля.

Мосгоризбирком 25 июля не стал отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации ее кандидатом в депутаты Мосгордумы. Соболь осталась недовольна этим решением и заявила, что проведет ночь в здании Мосгоризбиркома, где будет ждать главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, чтобы передать ей результаты независимой экспертизы подписей, собранных в ее поддержку. Около полуночи охрана Мосгоризбиркома вывела из здания журналистов, а отказавшуюся добровольно уходить Соболь вынесли из здания на диване.

Утром член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут прокомментировал этот инцидент «РИА Новости»: «Наша охрана, она вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих». Он также заявил, что Мосгоризбирком обратится в СК по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий, после того как незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь практически сорвала заседание комиссии.

Возле здания избиркома Соболь задержали сотрудники правоохранительных органов, ее доставили в ОВД «Тверское», где вручили повестку с вызовом на допрос в Следственный комитет и отпустили, продержав там несколько часов. Соболь писала, что к ней в ОВД не пропускали адвоката, что является нарушением ее права на защиту.

СК 24 июля возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома 14 июля. Участников той акции обвиняют в воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Стихийный митинг был продолжением согласованной властями акции в Новопушкинском сквере за регистрацию кандидатов в Мосгордуму.

Выбор редактора
Политика
Новости

Соратника Навального допустили до выборов мэра Новосибирска

Ведомости
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Лидер штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко зарегистрирован в качестве кандидата на выборах мэра города. Такое решение было принято на заседании городского избиркома, сообщает местное издание «Сибкрай».

Бойко – единственный зарегистрированный на выборах в Новосибирске кандидат-самовыдвиженец, сообщает «Интерфакс – Сибирь». В отличие от выдвинутых партиями претендентов, для регистрации ему нужно было собрать почти 5900 подписей в свою поддержку. Он сдал 6500 подписей, а 24 июля узнал, что в избиркоме забраковали только 5,5% при допустимой планке в 10%.

На выборы, который пройдут в единый день голосования 8 сентября этого года, выдвигались 20 человек, пишет «Коммерсантъ – Новосибирск». Всего зарегистрированы 17 кандидатов. Отказано было двум самовыдвиженцам, которые не смогли собрать подписей, и кандидату от Партии социальных реформ.

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