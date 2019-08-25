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СКР проверит информацию об отказе тюменских врачей принять пациентку

Следователи начали проверку после появления информации о том, что врачи в Тюмени отказались принять пациентку с отеком легких, потому что у них заканчивалась смена. Об этом сообщается на сайте тюменского управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, утром 25 августа жительнице Тюмени стало плохо, у нее началась сильная аллергическая реакция. Приехавшие на вызов медики сделали девушке укол и отвезли в больницу. Однако там пациентку не приняли, сославшись на окончание смены. После этого девушка была доставлена в другое медицинское учреждение. Следователи проверят, насколько эта информация соответствует действительности.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором врачи приемного покоя отказываются принять девушку с отеком легких, которую привезли на скорой. Одна из медиков объясняет, что до конца смены осталось пять минут, а пациентку нужно наблюдать два часа.