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ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Защитники других фигурантов отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Из них под домашним арестом помимо Гаврилова находятся Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин. Еще четверо – Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков – с марта 2018 г. находятся в СИЗО. Оставшимся двоим уже вынесли приговоры: Рустам Рустамов получил два года условно, а Павел Ребровский – 2,5 года заключения. В октябре Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому и отпустил его под подписку о невыезде, а дело было отправлено на пересмотр.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). По версии следствия, они вступили в сговор, чтобы совершить госпереворот и захватить власть. Защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.