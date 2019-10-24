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Суд заочно арестовал сбежавшего фигуранта дела «Нового величия»

Люблинский суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск Сергея Гаврилова, одного из фигурантов дела «Нового величия», который сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Суд также выделил дело Гаврилова в отдельное производство. «В отношении других фигурантов судебное разбирательство продолжилось», – уточнил собеседник агентства.

О побеге Гаврилова накануне, 23 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Агентство уточняло, что он попросил политического убежища на Украине. Позже заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил «Интерфаксу», что о побеге Гаврилова стало известно 21 октября, когда сотрудники службы приехали по сигналу к нему домой. «Было установлено, что нарушена целостность контура электронного браслета, которым он был снабжен. По сигналу выехала наша группа, дома его не оказалось», – сказал Максименко.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Из них под домашним арестом помимо Гаврилова находятся Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин. Еще четверо – Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков – с марта 2018 г. в СИЗО. Оставшимся двоим уже вынесли приговоры: Рустам Рустамов получил два года условно, а Павел Ребровский – 2,5 года заключения. В октябре Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому и отпустил его под подписку о невыезде, а дело было отправлено на пересмотр.

Следствие считает, что фигуранты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. Фигуранты дела вину не признают.