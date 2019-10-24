Найденные в грузовике в Великобритании 39 погибших были гражданами Китая

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ФТС проведет свой опрос по методике Doing Business

Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с деловыми организациями до конца года планируют провести независимый от Всемирного банка опрос бизнеса по методике Doing Business в части таможни, сообщил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов на международном таможенном форуме.

По словам Давыдова, Всемирный банк не учитывает реальные сроки пересечения границ. Полтора года назад, например, отменен приказ Минтранса о том, что контейнер должен за 48 часов доставляться в порт, но его все равно учитывают в тех 66 часах, которые рассчитывает Всемирный банк. Давыдов рассказал, что опрос планируется провести до конца года. Его проведут Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «ОПОРА России». ФТС будут доступны только данные по итогам опроса.

Большая четверка бизнеса планирует в ближайшее время провести независимый опрос импортеров и экспортеров на основе анкет Всемирного банка о том, как они оценивают работу ФТС, подтверждает президент ТПП Сергей Катырин, это нужно не для пересмотра результатов банка, а чтобы понять, какие в стране на самом деле есть сложности и как их решать. ФТС уже консультировалась с бизнесом и предлагала провести свой внутренний анализ, продолжает собеседник в одном из объединений. Наверное, Россию рано сравнивать с Германией или Сингапуром, но есть выше нас в рейтинге страны, чье место мы могли бы занять, считает он.

Идеальных рейтингов нет, поэтому лучше не тратить время зря и попытаться понять, почему мы отстаем конкретно в этом рейтинге, а не придумывать новые, уверен сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Многие логистические процедуры в России действительно отстают от международных практик: например, в порте Владивосток до сих пор простая переадресация контейнеров может доходить до семи дней, хотя в некоторых странах на это уходит всего пара часов, обращает внимание президент «Опоры России» Александр Калинин.

За год Россия поднялась в рейтинге Doing Business Всемирного банка на три позиции – до 28-го места из 190. Россия улучшила место только по двум показателям. По доступу к электросетям Россия выросла в рейтинге вверх на пять позиций – до 7-го места. А по получению разрешения на строительство поднялась с 48-го до 26-го места. В 2012 г. президент Владимир Путин поручал подняться со ­120-го до 20-го места за шесть лет. Теперь поручено взять рубеж хотя бы к 2024 г.