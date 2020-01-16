Фракция «Единой России» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Накануне возглавлявший правительство Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина в контексте предложенных президентом в послании Федеральному собранию изменений в Конституцию России. После этого Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера. Если депутаты одобрят предложенную кандидатуру, то Мишутстин приступит к формированию нового правительства. До этого временно исполнять обязанности министров будут члены кабинета Медведева. Сам Медведев указом Путина назначен временно исполняющим обязанности премьера. Однако после того, как полномочия премьера будут переданы Мишустину, Медведев займет пост заместителя председателя Совета безопасности России.