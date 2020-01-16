Фракция «Единой России» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера
Фракция «Единой России» единогласно поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы России (ФНС) на пост премьера, заявил журналистам руководитель фракции Сергей Неверов.
По его словам, на встрече члены фракции задавали Мишустину интересующие их вопросы. «Был высказан ряд поручений, которые мы считаем необходимым в рамках формирования правительства и работы правительства обсуждать», — уточнил лидер фракции. Сам Мишустин на встрече заявил, что считает необходимым в первую очередь серьезно заняться институциональными реформами, реформой управления и внедрением современных информационных технологий.
Мишустин после общения с членами «Единой России» также примет участие в заседаниях фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Обсуждение его кандидатуры на пост премьера начнется на заседании Госдумы в 14 часов дня.
Накануне возглавлявший правительство Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина в контексте предложенных президентом в послании Федеральному собранию изменений в Конституцию России. После этого Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера. Если депутаты одобрят предложенную кандидатуру, то Мишутстин приступит к формированию нового правительства. До этого временно исполнять обязанности министров будут члены кабинета Медведева. Сам Медведев указом Путина назначен временно исполняющим обязанности премьера. Однако после того, как полномочия премьера будут переданы Мишустину, Медведев займет пост заместителя председателя Совета безопасности России.