Россияне смогут бесплатно получить консультацию врача через приложение

16 марта число заразившихся коронавирусом в России выросло за день на 30 человек – до 93. Это последние данные Минздрава. Статистику на 17 марта на момент публикации материала ведомство не опубликовало. Ранее сегодня стало известно о двух новых случаев заражения коронавирусом — в Красноярске и Пензе.