Россияне смогут бесплатно получить консультацию врача через приложение
С понедельника россияне смогут через интернет получить бесплатную консультацию врача, рассказал премьер Михаил Мишустин во время посещения президентом Владимиром Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс». Точную дату, когда услуга будет доступна, премьер не назвал.
Получить консультацию врача можно будет через мобильное приложение. По словам Мишустина, консультации будут проводить опытные врачи за счет Сбербанка. Услуга, по его словам, в первую очередь рассчитана на пожилых людей.
16 марта число заразившихся коронавирусом в России выросло за день на 30 человек – до 93. Это последние данные Минздрава. Статистику на 17 марта на момент публикации материала ведомство не опубликовало. Ранее сегодня стало известно о двух новых случаев заражения коронавирусом — в Красноярске и Пензе.