Мозаику с Путиным из храма Вооруженных сил сохранят как артефакт
Мозаику с изображением президента Владимира Путина убрали из главного храма Вооруженных сил России, подтвердил РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан (Привалов). Он объяснил это тем, что Путин посчитал преждевременным размещать его изображение в храме. При этом мозаика будет сохранена, сообщил председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин. Как исторический артефакт она будет храниться в музее «или в каком-то еще месте».
24 апреля «МБХ медиа» опубликовало фотографии мозаик из главного храма Вооруженных сил. На мозаике, которая знаменовала присоединение Крыма в 2014 г., вместе с Путиным был изображен министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и другие современные российские политики. Сам Путин, по словам своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сказал, что оценивать таким образом его работу «еще рано». «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги», – передал его слова Песков (цитата по ТАСС).
Главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» планировали открыть к 75-летию победы в Великой отечественной войне. Накануне его открытие перенесли на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Открытие состоится уже после отмены карантинных мер, отмечал ТАСС епископ Стефан.