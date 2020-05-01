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Мозаику с Путиным из храма Вооруженных сил сохранят как артефакт

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Мозаику с изображением президента Владимира Путина убрали из главного храма Вооруженных сил России, подтвердил РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан (Привалов). Он объяснил это тем, что Путин посчитал преждевременным размещать его изображение в храме. При этом мозаика будет сохранена, сообщил председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин. Как исторический артефакт она будет храниться в музее «или в каком-то еще месте».

24 апреля «МБХ медиа» опубликовало фотографии мозаик из главного храма Вооруженных сил. На мозаике, которая знаменовала присоединение Крыма в 2014 г., вместе с Путиным был изображен министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и другие современные российские политики. Сам Путин, по словам своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сказал, что оценивать таким образом его работу «еще рано». «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги», – передал его слова Песков (цитата по ТАСС).

Главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» планировали открыть к 75-летию победы в Великой отечественной войне. Накануне его открытие перенесли на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Открытие состоится уже после отмены карантинных мер, отмечал ТАСС епископ Стефан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных