Мозаику с Путиным из храма Вооруженных сил сохранят как артефакт

Мозаику с изображением президента Владимира Путина убрали из главного храма Вооруженных сил России, подтвердил РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан (Привалов). Он объяснил это тем, что Путин посчитал преждевременным размещать его изображение в храме. При этом мозаика будет сохранена, сообщил председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин. Как исторический артефакт она будет храниться в музее «или в каком-то еще месте».