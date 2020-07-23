Трамп заявил о возможности закрытия китайских консульств не только в Хьюстоне

Во вторник, 21 июля министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, взламывали компьютерные сети американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса, тест-системам и лекарственными препаратами против коронавируса. По заключению прокуратуры, китайские хакеры похитили сведения на сумму в сотни миллионов долларов. Прокуратура считает, что они действовали как в собственных корыстных интересах, так и в интересах и по поручению правительственных и специальных служб Китая.