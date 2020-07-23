Трамп заявил о возможности закрытия китайских консульств не только в Хьюстоне
Американские власти могут потребовать от Китая закрыть и другие дипломатические миссии после закрытия генерального консульства КНР в Хюстоне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп сказал, что «закрытие дополнительных миссий [...] всегда возможно». Он предположил, что в генконсульстве КНР в Хьюстоне «сжигали документы, бумаги». «Интересно, чтобы это значило», — добавил президент. 22 июля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус объявила, что Вашингтон поручил закрыть консульство в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев, сообщает The Financial Times. На закрытие дипмиссии Вашингтон отвел Пекину 72 часа. Официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь назвал действия США «односторонней политической провокацией», в ответ на которую КНР примет «решительные контрмеры».
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, выступая на слушаниях по американо-китайским отношениям в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил, от трех причинах закрытия консульства, пишет The Wall Street Journal. Это «упорное воровство американских технологий представителями и агентами китайского правительства»; «неподобающее использование наших систем студенческих обменов» и «несовместимое со стандартной практикой дипломатии поведение китайских дипломатов в консульстве в Хьюстоне».
Во вторник, 21 июля министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, взламывали компьютерные сети американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса, тест-системам и лекарственными препаратами против коронавируса. По заключению прокуратуры, китайские хакеры похитили сведения на сумму в сотни миллионов долларов. Прокуратура считает, что они действовали как в собственных корыстных интересах, так и в интересах и по поручению правительственных и специальных служб Китая.