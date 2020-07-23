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Трамп заявил о возможности закрытия китайских консульств не только в Хьюстоне

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Американские власти могут потребовать от Китая закрыть и другие дипломатические миссии после закрытия генерального консульства КНР в Хюстоне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп сказал, что «закрытие дополнительных миссий [...] всегда возможно». Он предположил, что в генконсульстве КНР в Хьюстоне «сжигали документы, бумаги». «Интересно, чтобы это значило», — добавил президент. 22 июля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус объявила, что Вашингтон поручил закрыть консульство в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев, сообщает The Financial Times. На закрытие дипмиссии Вашингтон отвел Пекину 72 часа. Официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь назвал действия США «односторонней политической провокацией», в ответ на которую КНР примет «решительные контрмеры».

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, выступая на слушаниях по американо-китайским отношениям в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил, от трех причинах закрытия консульства, пишет The Wall Street Journal. Это «упорное воровство американских технологий представителями и агентами китайского правительства»; «неподобающее использование наших систем студенческих обменов» и «несовместимое со стандартной практикой дипломатии поведение китайских дипломатов в консульстве в Хьюстоне».

США закрывают консульство Китая в Хьюстоне и судят китайских хакеров

Это говорит о деградации отношений этих стран до уровня американо-российских

Во вторник, 21 июля министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, взламывали компьютерные сети американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса, тест-системам и лекарственными препаратами против коронавируса. По заключению прокуратуры, китайские хакеры похитили сведения на сумму в сотни миллионов долларов. Прокуратура считает, что они действовали как в собственных корыстных интересах, так и в интересах и по поручению правительственных и специальных служб Китая.

Ранее по теме: Минюст США обвинил китайских хакеров в краже данных о лекарствах от COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных