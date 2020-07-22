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Минюст США обвинил китайских хакеров в краже данных о лекарствах от COVID-19

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Американский минюст предъявил обвинения двум гражданам КНР. По оценке прокуратуры США, китайские хакеры могли похитить данные компаний, которые разрабатывают вакцины от коронавируса, тест-системы, а также препараты против COVID-19, сообщается на сайте ведомства.

Хакерам из КНР предъявили, в частности, обвинения в сговоре с целью совершения кибермошенничества (максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы) и краже коммерческой тайны (до 10 лет заключения). По версии прокуратуры, кибервзломщики могли действовать как в собственных интересах, так и по поручению спецслужб и властей КНР, за 10 лет они похитили терабайт данных, хищения которых угрожают безопасности Соединенных Штатов. «Теперь Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей занял свое место в клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их готовность поработать в пользу государства», – приводятся в заявлении на сайте слова помощника генерального прокурора по национальной безопасности Джона Демерса.

По данным прокуроров, хакеры в течение десяти лет помимо США атаковали и другие страны: Австралию, Бельгию, Германию, Японию, Литву, Нидерланды, Испанию, Южную Корею, Швецию и Великобританию. Их интересовали предприятия и компании в сферах медицинского оборудования и фармацевтики, машиностроения, оборонной техники и технологий и другие.

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В июле власти Великобритании заявили, что российская разведка провела кибератаки в отношении организаций, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса. Национальный центр кибербезопасности страны (NCSC) указывал, что взлому подверглись серверы нескольких учреждений в разных странах. В Кремле заявили, что Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных