Минюст США обвинил китайских хакеров в краже данных о лекарствах от COVID-19

Хакерам из КНР предъявили, в частности, обвинения в сговоре с целью совершения кибермошенничества (максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы) и краже коммерческой тайны (до 10 лет заключения). По версии прокуратуры, кибервзломщики могли действовать как в собственных интересах, так и по поручению спецслужб и властей КНР, за 10 лет они похитили терабайт данных, хищения которых угрожают безопасности Соединенных Штатов. «Теперь Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей занял свое место в клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их готовность поработать в пользу государства», – приводятся в заявлении на сайте слова помощника генерального прокурора по национальной безопасности Джона Демерса.