Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину

По официальным данным ЦИК, на выборах победил Лукашенко, набравший 80,08% голосов, в то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,09%. Сама Тихановская заявляла, что на местах, где подсчет голосов был честным, ее поддержка составила 60‒70% голосов.