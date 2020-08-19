Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «совершенно нормальным явлением», что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко за несколько дней трижды поговорили по телефону.
«Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне такой ситуации, какая сейчас разворачивается в Белоруссии», ‒ сказал Песков журналистам.
Ранее Путин и Лукашенко созванивались 15 и 16 и 18 августа из-за ситуации, сложившейся после прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента. С того же дня после оглашения результатов голосования жители республики устраивают массовые акции протеста и забастовки.
По официальным данным ЦИК, на выборах победил Лукашенко, набравший 80,08% голосов, в то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,09%. Сама Тихановская заявляла, что на местах, где подсчет голосов был честным, ее поддержка составила 60‒70% голосов.