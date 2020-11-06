Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства
Президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства в рамках конституционной реформы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу 6 ноября.
Согласно документу, глава государства должен будет внести на рассмотрение в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. В свою очередь нижняя палата парламента предлагает кандидатуры вице-премьеров и «гражданских» министров. Главы силовых ведомств и МЧС, согласно документу, назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации.
Закон также закрепляет новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях.
Общероссийское голосование по внесению изменений в конституцию России проходило в период с 25 июня по 1 июля 2020 г. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против — 21,27%.