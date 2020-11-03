Совфед одобрил закон о новом порядке назначения глав СВР и ФСБ
Совет Федерации одобрил закон о новом порядке назначения руководителей ФСБ и СВР, разработанный для реализации поправок в Конституцию, сообщает «РИА Новости».
Документ предполагает поправки к федеральным законам «О федеральной службе безопасности» и «О внешней разведке». Они определяют процедуру консультаций президента с Совфедом по поводу внесенных им кандидатур глав ФСБ и СВР, а также предоставленным материалам, характеризующие представляемые кандидатуры. Сенаторы не позднее недельного срока со дня получения представлений о кандидатурах глав этих спецслужб и материалов о них должны информировать главу государства о результатах рассмотрения.
Кроме того, согласно ранее одобренной Госдумой поправке к закону «О безопасности» устанавливается запрет руководителям этих спецслужб и их сотрудникам иметь не только иностранное гражданство, но и вид на жительство. Исключение составляют случаи, когда второе гражданство или ВНЖ нужны для разведывательной деятельности.
Президент Владимир Путин в конце сентября внес ряд законов в развитие поправок в Конституцию. Из них Совфед сегодня уже одобрил законы о новом порядке формирования правительства, где увеличивается роль Госдумы, а также о реформе Конституционного суда, в котором состав органа сокращается до 11 судей, их мнение судей перестает быть публичным, а также прописывается приоритет национального права над международным.
В январе 2020 г. Путин предложил внести поправки в основной закон страны. 1 июля в России состоялось голосование, на котором за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Выразить свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании, пришли 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля принятые поправки вступили в силу.