Совфед одобрил закон о новом порядке назначения глав СВР и ФСБ

Президент Владимир Путин в конце сентября внес ряд законов в развитие поправок в Конституцию. Из них Совфед сегодня уже одобрил законы о новом порядке формирования правительства, где увеличивается роль Госдумы, а также о реформе Конституционного суда, в котором состав органа сокращается до 11 судей, их мнение судей перестает быть публичным, а также прописывается приоритет национального права над международным.