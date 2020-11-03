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Совфед одобрил закон о новом порядке назначения глав СВР и ФСБ

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон о новом порядке назначения руководителей ФСБ и СВР, разработанный для реализации поправок в Конституцию, сообщает «РИА Новости».

Документ предполагает поправки к федеральным законам «О федеральной службе безопасности» и «О внешней разведке». Они определяют процедуру консультаций президента с Совфедом по поводу внесенных им кандидатур глав ФСБ и СВР, а также предоставленным материалам, характеризующие представляемые кандидатуры. Сенаторы не позднее недельного срока со дня получения представлений о кандидатурах глав этих спецслужб и материалов о них должны информировать главу государства о результатах рассмотрения.

Кроме того, согласно ранее одобренной Госдумой поправке к закону «О безопасности» устанавливается запрет руководителям этих спецслужб и их сотрудникам иметь не только иностранное гражданство, но и вид на жительство. Исключение составляют случаи, когда второе гражданство или ВНЖ нужны для разведывательной деятельности.

Президент Владимир Путин в конце сентября внес ряд законов в развитие поправок в Конституцию. Из них Совфед сегодня уже одобрил законы о новом порядке формирования правительства, где увеличивается роль Госдумы, а также о реформе Конституционного суда, в котором состав органа сокращается до 11 судей, их мнение судей перестает быть публичным, а также прописывается приоритет национального права над международным.

В январе 2020 г. Путин предложил внести поправки в основной закон страны. 1 июля в России состоялось голосование, на котором за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Выразить свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании, пришли 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля принятые поправки вступили в силу.

Ранее по теме: Сотрудники спецслужб получат право на второе гражданство

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных