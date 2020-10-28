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Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза иметь счета за рубежом

Ведомости

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла поправки в закон «Об безопасности», по которым, в частности, членам Совета безопасности запрещается иметь счета и вклады на территории иностранных государств, передает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Вносится запрет для заместителя председателя Совета Безопасности, секретаря Совета Безопасности, постоянных членов Совета Безопасности и членов Совета Безопасности — открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Кроме этого, обновленный закон «Об безопасности» уточняет статус и задачи Совбеза, в числе которых защита суверенитета, предотвращение внутренних и внешних угроз дополнились также борьбой с попытками отчуждения российской территории.

Новая редакция закона также уточняет порядок назначения на должность директора ФСБ и директора СВР, требования к сотрудникам спецслужб. В их числе запрет на иностранное гражданство был дополнен запретом на иностранный вид на жительство или аналог этого документа, за исключением случаев разведывательной деятельности.

Кроме того, в соответствии с принятыми поправками в конституцию в закон вносится положение о необязательности исполнения договоров и решений межгосударственных органов, противоречащих актуальной редакции основного закона.

Президентские законы в развитие поправок в Конституцию, в числе которых новая редакция закона «Об безопасности», внесены в конце сентября. Из них Госдума уже одобрила законы о новом порядке формирования правительства, где увеличивается роль Госдумы, а также о реформе Конституционного суда, в котором состав органа сокращается до 11 судей, а их мнение судей перестает быть публичным.

Ранее по теме: Госдума приняла законы о правительстве и Конституционном суде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных