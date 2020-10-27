Госдума приняла законы о правительстве и Конституционном суде
Госдума в третьем чтении приняла закон «О Конституционном суде» во исполнение поправок в конституцию, устанавливающий новый порядок назначения на должность членов правительства. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Также Госдума одобрила закон «О Конституционном суде».
«Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ», который направлен на реализацию новых положений Конституции РФ, поддержанных на общероссийском голосовании»,— говорится в сообщении.
Согласно документу, для Конституционный суд наделяется правом, в том числе, разрешать вопрос об исполнении Россией решений межгосударственных органов и международных судов, так как в принятых поправках в конституцию провозглашается приоритет национального права над международным. Кроме того, состав Конституционного суда ограничивается 11 судьями, включая председателя суда и его заместителя. Сейчас в Конституционном суде 19 судей.
Прекращать работу судей теперь сможет Совет Федерации по представлению президента, в частности, «в случае совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий». Судьям отныне запрещено публично высказывать мнение о вопросе, который может быть рассмотрен Конституционным судом, либо уже изучается или принят к рассмотрению. Разглашать ход рассмотрения вопросов на заведениях запрещено как самим судьям, так и всем присутствовавшим, «в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме». До настоящего времени особое мнение судей Конституционного суда было публичным.
Госдума также одобрила в третьем чтении законопроект о новом порядке формирования правительства, согласно которому предполагается, что кабмин входит в единую систему публичной власти. За ним также закрепляются новые полномочия в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества. В то же время роль парламента при назначении членов правительства в новом. Оба законопроекта, о правительстве и о Конституционном суде, внесены президентом Владимиром Путиным в рамках исполнения утвержденных поправок в конституцию.
Общероссийское голосование по внесению изменений в конституцию России проходило в период с 25 июня по 1 июля 2020 г. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против ‒ 21,27%.