Госдума приняла законы о правительстве и Конституционном суде

Прекращать работу судей теперь сможет Совет Федерации по представлению президента, в частности, «в случае совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий». Судьям отныне запрещено публично высказывать мнение о вопросе, который может быть рассмотрен Конституционным судом, либо уже изучается или принят к рассмотрению. Разглашать ход рассмотрения вопросов на заведениях запрещено как самим судьям, так и всем присутствовавшим, «в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме». До настоящего времени особое мнение судей Конституционного суда было публичным.