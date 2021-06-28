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Путин оценил состояние отношений с Китаем

Ведомости

Президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения России и Китая как «образец межгосударственного сотрудничества». Об этом он сказал в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином по случаю 20-летия подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«К настоящему времени, следуя букве и духу Договора, нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в 21 веке», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

По словам Путина, координация между Москвой и Пекином играет стабилизирующую роль в условиях геополитической турбулентности, слома договоренностей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных частях мира.

«Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы. Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России», — подчеркнул глава государства. С момента заключения договора взаимный товарооборот между Россией и Китаем вырос в 14 раз, а в январе-апреле текущего года его рост превысил 22%, отметил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных