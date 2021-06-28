Путин оценил состояние отношений с Китаем
Президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения России и Китая как «образец межгосударственного сотрудничества». Об этом он сказал в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином по случаю 20-летия подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
«К настоящему времени, следуя букве и духу Договора, нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в 21 веке», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
По словам Путина, координация между Москвой и Пекином играет стабилизирующую роль в условиях геополитической турбулентности, слома договоренностей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных частях мира.
«Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы. Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России», — подчеркнул глава государства. С момента заключения договора взаимный товарооборот между Россией и Китаем вырос в 14 раз, а в январе-апреле текущего года его рост превысил 22%, отметил Путин.