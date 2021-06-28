Путин оценил состояние отношений с Китаем

«Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы. Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России», — подчеркнул глава государства. С момента заключения договора взаимный товарооборот между Россией и Китаем вырос в 14 раз, а в январе-апреле текущего года его рост превысил 22%, отметил Путин.