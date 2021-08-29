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В Японии задержали приплывшего с Кунашира россиянина

Ведомости

Япония официально уведомила российскую сторону о задержании гражданина России, который неделей ранее приплыл на Хоккайдо с острова Кунашир Курильской гряды, сообщили в генконсульстве РФ в Саппоро.

«В пятницу мы получили официальное уведомление о задержании данного гражданина России для проведения дальнейших разбирательств», – передает сообщение дипмиссии ТАСС.

По информации местной газеты Hokkaido, японские власти решили отказать в выдаче россиянину разрешения на временное пребывание, его планируют передать генконсульству на следующей неделе. В минюсте страны заявили, что, поскольку Япония считает четыре южных острова Курильской гряды своей территорией, то российский гражданин незаконно по Японии и не является беженцем. 

О приплывшем с Кунашира россиянине стало известно неделю назад. По информации местных СМИ, задержанного зовут Ваас-Феникс Нокард. Между Хоккайдо и Кунаширом порядка 20 км, температура воды в это время года не превышает 15 градусов.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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