Украина запретила певице из России въезд в страну на три года

В сентябре Служба безопасности Украины проинформировала соответствующие органы о запланированных в стране концертах рэпера Моргенштерна и заявила, что его выступления на территории республики запрещены. В ведомстве напомнили, что в апреле этого года российский певец был включен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.