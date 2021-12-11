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Украина запретила певице из России въезд в страну на три года

Ведомости

Двух граждан России, певицу и организатора ее выступлений, не пустили в Киев при прохождении пограничного контроля, сообщила Государственная погранслужба Украины.

Россияне прибыли в Киев рейсом из Стамбула. В сообщении погранслужбы говорится, что ранее в разные годы певица и ее спутник посещали Крым, где участвовали в фестивалях. В Украину они также прилетели ради концерта.

«За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года», — говорится в сообщении.

Имена россиян не уточняются, но речь может идти о певице Марии Гусаровой, которая выступает под псевдонимом Mary Gu. О том, что ее пустили в страну, она рассказала в Instagram.

«Киев, срочные и грустные новости. Концерт, который должен был состояться 10 декабря, будет перенесен на другую дату по независящим от нас обстоятельствам. К сожалению, мне отказано во въезде на территорию Украины», – сообщила певица в сторис.

В сентябре Служба безопасности Украины проинформировала соответствующие органы о запланированных в стране концертах рэпера Моргенштерна и заявила, что его выступления на территории республики запрещены. В ведомстве напомнили, что в апреле этого года российский певец был включен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных