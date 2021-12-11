Украина запретила певице из России въезд в страну на три года
Двух граждан России, певицу и организатора ее выступлений, не пустили в Киев при прохождении пограничного контроля, сообщила Государственная погранслужба Украины.
Россияне прибыли в Киев рейсом из Стамбула. В сообщении погранслужбы говорится, что ранее в разные годы певица и ее спутник посещали Крым, где участвовали в фестивалях. В Украину они также прилетели ради концерта.
«За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года», — говорится в сообщении.
Имена россиян не уточняются, но речь может идти о певице Марии Гусаровой, которая выступает под псевдонимом Mary Gu. О том, что ее пустили в страну, она рассказала в Instagram.
«Киев, срочные и грустные новости. Концерт, который должен был состояться 10 декабря, будет перенесен на другую дату по независящим от нас обстоятельствам. К сожалению, мне отказано во въезде на территорию Украины», – сообщила певица в сторис.
В сентябре Служба безопасности Украины проинформировала соответствующие органы о запланированных в стране концертах рэпера Моргенштерна и заявила, что его выступления на территории республики запрещены. В ведомстве напомнили, что в апреле этого года российский певец был включен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.