Пашинян сообщил о решении ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы
Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить миротворческие силы в Казахстан для стабилизации обстановки в стране, говорится в заявлении председателя Совета, премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
«Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — говорится в заявлении.
Пашинян пояснил, что решение было принято после обращения в ОДКБ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева из-за угрозы национальной безопасности и суверенитету страны, «вызванной, в том числе, вмешательством извне».
Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления. На фоне протестов Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих.
Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, протесты начались по социально-экономическим и политическим причинам. По словам эксперта, граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент республики Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.