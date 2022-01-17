Песков прокомментировал идею размещения в Эстонии войск НАТО

Песков назвал результаты встреч неудачными, а Рябков сообщил, что в ходе консультаций США и их союзники не дали ярко выраженного отрицательного ответа, но при этом не выразили готовности идти навстречу ключевым требованиям России. 11 января постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО, а первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на следующий день отметила, что часть предложений России по гарантиям безопасности являются «непроходными».