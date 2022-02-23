Над посольством России в Киеве спустили флаг

О том, что дипломатов вывезут из республики, вчера объявило российское Министерство иностранных дел. Сегодня ведомство объявило, что эвакуация уже началась. Решение обусловлено неоднократными нападениями на киевское посольство, генконсульства в Одессе, Львове и Харькове, а также провокациями против Российского центра науки и культуры в украинской столице, пояснили в МИДе 22 февраля.