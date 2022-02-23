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Над посольством России в Киеве спустили флаг

Ведомости

Флаг спустили над российским посольством в Киеве на фоне эвакуации дипломатов и сотрудников посольства и генеральных консульств, сообщает «Интерфакс».

О том, что дипломатов вывезут из республики, вчера объявило российское Министерство иностранных дел. Сегодня ведомство объявило, что эвакуация уже началась. Решение обусловлено неоднократными нападениями на киевское посольство, генконсульства в Одессе, Львове и Харькове, а также провокациями против Российского центра науки и культуры в украинской столице, пояснили в МИДе 22 февраля.

Вдобавок министерство обвинило Киев в проведении политики «русофобии». Там отметили, что на Украине «укрепляются авторитарные формы правления» и страна на протяжении нескольких лет «все глубже погружалась в хаос». 

Вчера депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента страны проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией. Это произошло после того, как Москва признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Киеве сочли, что таким образом Москва сама разорвала с ним дипломатические отношения.

Ранее по теме: МИД объявил об эвакуации дипломатов с Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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