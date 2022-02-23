Над посольством России в Киеве спустили флаг
Флаг спустили над российским посольством в Киеве на фоне эвакуации дипломатов и сотрудников посольства и генеральных консульств, сообщает «Интерфакс».
О том, что дипломатов вывезут из республики, вчера объявило российское Министерство иностранных дел. Сегодня ведомство объявило, что эвакуация уже началась. Решение обусловлено неоднократными нападениями на киевское посольство, генконсульства в Одессе, Львове и Харькове, а также провокациями против Российского центра науки и культуры в украинской столице, пояснили в МИДе 22 февраля.
Вдобавок министерство обвинило Киев в проведении политики «русофобии». Там отметили, что на Украине «укрепляются авторитарные формы правления» и страна на протяжении нескольких лет «все глубже погружалась в хаос».
Вчера депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента страны проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией. Это произошло после того, как Москва признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Киеве сочли, что таким образом Москва сама разорвала с ним дипломатические отношения.