Латвия и Эстония решили выслать шестерых российских дипломатов
Эстония приняла решение выслать трех сотрудников российского посольства, сообщает пресс-служба МИДа. Об аналогичном решении — объявлении персонами нон-грата трех российских дипломатов — заявило и министерство иностранных дел Латвии.
«Сегодня, 18 марта, МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников российского посольства, имеющих дипломатический статус, объявлены персонами нон-грата», — сообщило эстонское ведомство.
В МИДе сочли деятельность российских дипломатов в Эстонии противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Сотрудники российского посольства должны покинуть пределы страны в течение 72 часов. «Все трое принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России», — отметили в ведомстве.
В свою очередь, латвийская сторона объяснила решение о высылке российских дипломатических сотрудников «знаком солидарности с Украиной в ее борьбе против неспровоцированной и неоправданной военной агрессии России». Указанные лица должны покинуть Латвию до 23:59 23 марта по местному времени.
Ранее 18 марта Министерство иностранных дел Болгарии объявило 10 российских дипломатов персонами нон-грата и также дало им 72 часа, чтобы покинуть страну. Помимо этого, Европарламент принял решение запретить российским и белорусским дипломатам и госслужащим входить в резиденции парламента в Брюсселе и Страсбурге. В свою очередь, через четыре дня после начала российской военной операции на Украине, 12 российских дипломатов при ООН объявили персонами нон грата в США.