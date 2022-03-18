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Латвия и Эстония решили выслать шестерых российских дипломатов

Ведомости

Эстония приняла решение выслать трех сотрудников российского посольства, сообщает пресс-служба МИДа. Об аналогичном решении — объявлении персонами нон-грата трех российских дипломатов — заявило и министерство иностранных дел Латвии.

«Сегодня, 18 марта, МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников российского посольства, имеющих дипломатический статус, объявлены персонами нон-грата», — сообщило эстонское ведомство.

В МИДе сочли деятельность российских дипломатов в Эстонии противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Сотрудники российского посольства должны покинуть пределы страны в течение 72 часов. «Все трое принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России», — отметили в ведомстве.

В свою очередь, латвийская сторона объяснила решение о высылке российских дипломатических сотрудников «знаком солидарности с Украиной в ее борьбе против неспровоцированной и неоправданной военной агрессии России». Указанные лица должны покинуть Латвию до 23:59 23 марта по местному времени.

Ранее 18 марта Министерство иностранных дел Болгарии объявило 10 российских дипломатов персонами нон-грата и также дало им 72 часа, чтобы покинуть страну. Помимо этого, Европарламент принял решение запретить российским и белорусским дипломатам и госслужащим входить в резиденции парламента в Брюсселе и Страсбурге. В свою очередь, через четыре дня после начала российской военной операции на Украине, 12 российских дипломатов при ООН объявили персонами нон грата в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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