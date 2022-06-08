Меркель объяснила отказ быть посредником в конфликте на Украине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не является посредником в конфликте на Украине, потому что правительство ФРГ не просило ее об этом. Об этом Меркель заявила в интервью телеканалу Phoenix.
На вопрос, почему она не поговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы добиться деэскалации на Украине, Меркель заявила: «Мне не кажется, что это в настоящий момент принесет пользу <…> В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство» (цитата по ТАСС).
Ранее лидеры нескольких стран заявили, что готовы стать посредниками в переговорах Москвы и Киева, а также президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал провести такую встречу, в Турции ранее прошли переговоры глав МИД России и Украины, а также делегаций двух стран. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предлагал свое посредничество. В середине мая МИД сообщил, что переговоры России и Украины по мирному соглашению не продолжаются, Киев фактически вышел из них.