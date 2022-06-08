Меркель объяснила отказ быть посредником в конфликте на Украине

На вопрос, почему она не поговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы добиться деэскалации на Украине, Меркель заявила: «Мне не кажется, что это в настоящий момент принесет пользу <…> В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство» (цитата по ТАСС).