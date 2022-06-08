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Меркель объяснила отказ быть посредником в конфликте на Украине

Ведомости

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не является посредником в конфликте на Украине, потому что правительство ФРГ не просило ее об этом. Об этом Меркель заявила в интервью телеканалу Phoenix.

На вопрос, почему она не поговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы добиться деэскалации на Украине, Меркель заявила: «Мне не кажется, что это в настоящий момент принесет пользу <…> В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство» (цитата по ТАСС).

Ранее лидеры нескольких стран заявили, что готовы стать посредниками в переговорах Москвы и Киева, а также президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал провести такую встречу, в Турции ранее прошли переговоры глав МИД России и Украины, а также делегаций двух стран. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предлагал свое посредничество. В середине мая МИД сообщил, что переговоры России и Украины по мирному соглашению не продолжаются, Киев фактически вышел из них.

Ранее по теме: Меркель заявила о праве Украины на самооборону

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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