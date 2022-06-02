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Политика

Меркель заявила о праве Украины на самооборону

Ведомости

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые с начала спецоперации публично прокомментировала ситуацию на Украине, выразив поддержку Киеву. Ранее комментарии на тему конфликта распространялись от имени Меркель представителями ее аппарата.

«Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону», — сказала Меркель, выступая на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.

Ранее экс-канцлер назвала происходящее на Украине «переломным событием» в истории Европы после окончания холодной войны. Также она выразила солидарность с украинским народом и властями, а также «полную поддержку» усилиям правительства ЕС, США, партнеров в G7, НАТО и ООН по скорейшему прекращению конфликта.

67-летняя Меркель занимала пост канцлера ФРГ с ноября 2005 г., когда она возглавила коалиционное правительство блока ХДС/ХСС и социал-демократов. Официально она покинула должность 8 декабря 2021 г., на этом посту ее сменил социал-демократ Олаф Шольц. Сам Шольц говорил, что Россия совершила «серьезную ошибку», начав военную операцию в Донбассе. 

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от геноцида и издевательств украинских властей. В Кремле тогда пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речи не идет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных