67-летняя Меркель занимала пост канцлера ФРГ с ноября 2005 г., когда она возглавила коалиционное правительство блока ХДС/ХСС и социал-демократов. Официально она покинула должность 8 декабря 2021 г., на этом посту ее сменил социал-демократ Олаф Шольц. Сам Шольц говорил, что Россия совершила «серьезную ошибку», начав военную операцию в Донбассе.