Меркель заявила о праве Украины на самооборону
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые с начала спецоперации публично прокомментировала ситуацию на Украине, выразив поддержку Киеву. Ранее комментарии на тему конфликта распространялись от имени Меркель представителями ее аппарата.
«Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону», — сказала Меркель, выступая на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.
Ранее экс-канцлер назвала происходящее на Украине «переломным событием» в истории Европы после окончания холодной войны. Также она выразила солидарность с украинским народом и властями, а также «полную поддержку» усилиям правительства ЕС, США, партнеров в G7, НАТО и ООН по скорейшему прекращению конфликта.
67-летняя Меркель занимала пост канцлера ФРГ с ноября 2005 г., когда она возглавила коалиционное правительство блока ХДС/ХСС и социал-демократов. Официально она покинула должность 8 декабря 2021 г., на этом посту ее сменил социал-демократ Олаф Шольц. Сам Шольц говорил, что Россия совершила «серьезную ошибку», начав военную операцию в Донбассе.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от геноцида и издевательств украинских властей. В Кремле тогда пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речи не идет.