Посол России в США получил письмо с призывом осудить действия Путина
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо с призывом «отказаться от родины» и осудить действия президента России Владимира Путина. Посольство в письменной форме потребовало от госдепартамента США объяснений.
«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я осудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — рассказал Антонов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, у здания дипмиссии в Вашингтоне раздают карточки с якобы контактами ФБР и предлагают поговорить с сотрудниками спецслужб, а в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военным и дипломатам предать родину. «Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», — заявил посол.
В конце мая советник постоянного представительства России при ООН Борис Бондарев опубликовал открытое письмо против спецоперации на Украине. В письме, в частности, говорится, что за 20 лет дипломатической службы он видел разные повороты внешней политики России, «но никогда ему не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года…». Дипломат подтвердил «Коммерсанту» подлинность письма и рассказал, что 23 мая подал заявление об увольнении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Бондарев теперь «против нас». По мнению политика, Бондарев осудил действия руководства России, которые поддерживают почти все россияне, а значит, «выступил против общего консолидированного мнения нашей страны».