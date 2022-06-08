Посол России в США получил письмо с призывом осудить действия Путина

В конце мая советник постоянного представительства России при ООН Борис Бондарев опубликовал открытое письмо против спецоперации на Украине. В письме, в частности, говорится, что за 20 лет дипломатической службы он видел разные повороты внешней политики России, «но никогда ему не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года…». Дипломат подтвердил «Коммерсанту» подлинность письма и рассказал, что 23 мая подал заявление об увольнении.