Газета
Политика

Посол России в США получил письмо с призывом осудить действия Путина

Ведомости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо с призывом «отказаться от родины» и осудить действия президента России Владимира Путина. Посольство в письменной форме потребовало от госдепартамента США объяснений.

«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я осудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — рассказал Антонов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, у здания дипмиссии в Вашингтоне раздают карточки с якобы контактами ФБР и предлагают поговорить с сотрудниками спецслужб, а в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военным и дипломатам предать родину. «Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», — заявил посол.

В конце мая советник постоянного представительства России при ООН Борис Бондарев опубликовал открытое письмо против спецоперации на Украине. В письме, в частности, говорится, что за 20 лет дипломатической службы он видел разные повороты внешней политики России, «но никогда ему не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года…». Дипломат подтвердил «Коммерсанту» подлинность письма и рассказал, что 23 мая подал заявление об увольнении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Бондарев теперь «против нас». По мнению политика, Бондарев осудил действия руководства России, которые поддерживают почти все россияне, а значит, «выступил против общего консолидированного мнения нашей страны».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных