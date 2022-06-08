Газета
Политика

Посольство России предупредило о риске эскалации на Украине из-за поставок оружия США

Ведомости

Передача Вашингтоном дальнобойных артиллерийских систем Киеву может привести к эскалации конфликта, если Украина будет использовать это вооружение для ударов по территории России, говорится в Telegram-канале посольства России в США.

«Администрация (президента США. — "Ведомости") демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск — эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями», — заявили в посольстве.

Дипломаты отметили, что Вашингтон игнорирует угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки националистов, террористов и бандформирований не только на Украине, но и за ее пределами. Массированные поставки вооружения Украине говорят об отходе США от продвигаемых ими международных принципов сдержанности при передаче оружия в зоны конфликтов.

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении пакета помощи Украине стоимостью $700 млн, в который войдут реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Украины заверили, что не будут использовать это оружие для ударов по России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не верит словам Киева, что тот не будет использовать американские реактивные системы залпового огня для ударов по территории России. На вопрос, что Россия будет делать, если это произойдет, Песков призвал «не говорить о самых плохих сценариях».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных