Посольство России предупредило о риске эскалации на Украине из-за поставок оружия США

Дипломаты отметили, что Вашингтон игнорирует угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки националистов, террористов и бандформирований не только на Украине, но и за ее пределами. Массированные поставки вооружения Украине говорят об отходе США от продвигаемых ими международных принципов сдержанности при передаче оружия в зоны конфликтов.