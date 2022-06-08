Посольство России предупредило о риске эскалации на Украине из-за поставок оружия США
Передача Вашингтоном дальнобойных артиллерийских систем Киеву может привести к эскалации конфликта, если Украина будет использовать это вооружение для ударов по территории России, говорится в Telegram-канале посольства России в США.
«Администрация (президента США. — "Ведомости") демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск — эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями», — заявили в посольстве.
Дипломаты отметили, что Вашингтон игнорирует угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки националистов, террористов и бандформирований не только на Украине, но и за ее пределами. Массированные поставки вооружения Украине говорят об отходе США от продвигаемых ими международных принципов сдержанности при передаче оружия в зоны конфликтов.
1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении пакета помощи Украине стоимостью $700 млн, в который войдут реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Украины заверили, что не будут использовать это оружие для ударов по России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не верит словам Киева, что тот не будет использовать американские реактивные системы залпового огня для ударов по территории России. На вопрос, что Россия будет делать, если это произойдет, Песков призвал «не говорить о самых плохих сценариях».