Штаб по гуманитарной помощи предложил упростить пересечение границы с ДНР
На первом заседании штаба по организации гуманитарной помощи Донбассу, который провела «Единая Россия», обсуждались вопросы работы таможенно-пропускных пунктов. Об этом говорится на сайте партии.
Партия намерена заняться урегулированием таможенного законодательства, сообщила на мероприятии зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. Она объяснила, что гуманитарные грузы, жизненно важные медикаменты, продукты питания, предметы первой необходимости все еще задерживаются на границе [России и ДНР].
«Мы, безусловно, понимаем и признаем необходимость исполнения всех норм действующего законодательства по пересечению границы, в том числе с грузами, которые требуют особого внимания и подхода. Но эти документы писались в мирное время, – отметила она. – Учитывая сегодняшнюю ситуацию, нам нужно, максимально соблюдая закон, найти оптимальные решения этих вопросов, чтобы грузы, которые будут формироваться (в том числе "Единой Россией") максимально быстро доходили нашим военным, пострадавшим людям».
Обсуждались и другие вопросы, в том числе волонтерская деятельность, а также помощь в восстановлении инфраструктуры.