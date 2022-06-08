Штаб по гуманитарной помощи предложил упростить пересечение границы с ДНР

«Мы, безусловно, понимаем и признаем необходимость исполнения всех норм действующего законодательства по пересечению границы, в том числе с грузами, которые требуют особого внимания и подхода. Но эти документы писались в мирное время, – отметила она. – Учитывая сегодняшнюю ситуацию, нам нужно, максимально соблюдая закон, найти оптимальные решения этих вопросов, чтобы грузы, которые будут формироваться (в том числе "Единой Россией") максимально быстро доходили нашим военным, пострадавшим людям».