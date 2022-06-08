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Штаб по гуманитарной помощи предложил упростить пересечение границы с ДНР

Ведомости

На первом заседании штаба по организации гуманитарной помощи Донбассу, который провела «Единая Россия», обсуждались вопросы работы таможенно-пропускных пунктов. Об этом говорится на сайте партии.

Партия намерена заняться урегулированием таможенного законодательства, сообщила на мероприятии зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. Она объяснила, что гуманитарные грузы, жизненно важные медикаменты, продукты питания, предметы первой необходимости все еще задерживаются на границе [России и ДНР].

«Мы, безусловно, понимаем и признаем необходимость исполнения всех норм действующего законодательства по пересечению границы, в том числе с грузами, которые требуют особого внимания и подхода. Но эти документы писались в мирное время, – отметила она. – Учитывая сегодняшнюю ситуацию, нам нужно, максимально соблюдая закон, найти оптимальные решения этих вопросов, чтобы грузы, которые будут формироваться (в том числе "Единой Россией") максимально быстро доходили нашим военным, пострадавшим людям».

Обсуждались и другие вопросы, в том числе волонтерская деятельность, а также помощь в восстановлении инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных