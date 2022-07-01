Spiegel: Германия потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград

«Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции», — сообщил литовский чиновник, знакомый с ходом переговоров. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, по информации издания, хочет избежать ненужных провокаций в отношении России. Он неоднократно подчеркивал, что сделает все, чтобы НАТО не превратился в «партию войны». В Литве также дислоцируются немецкие солдаты, которые могут быть вовлечены в «возможный конфликт».