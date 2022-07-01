Spiegel: Германия потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград
Транзит товаров в Калининградскую область может быть возобновлен в течение ближайших нескольких дней из-за давления немецкого правительства на ход переговоров, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
«Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции», — сообщил литовский чиновник, знакомый с ходом переговоров. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, по информации издания, хочет избежать ненужных провокаций в отношении России. Он неоднократно подчеркивал, что сделает все, чтобы НАТО не превратился в «партию войны». В Литве также дислоцируются немецкие солдаты, которые могут быть вовлечены в «возможный конфликт».
Комиссия ЕС хочет опубликовать так называемое «разъяснение» в ближайшие дни, ключевой посыл которого заключается в следующем: Россия может использовать транзитный маршрут в Калининград для всех товаров, но только в ограниченном количестве, пишет Spiegel.
Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕК может в ближайшие несколько дней обнародовать принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит через территорию республики. По его словам, Литва выступает против «зеленого коридора для специальных грузов». Агентство Reuters писало, что о принятом решении могут объявить 10 июля.
18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, между областью и остальными российским регионами. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако это ограничение не касалось транзита в Калининградскую область через Литву.
Комментируя ситуацию вокруг Калининграда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия «достаточно решительно» настроена на разрешение ситуации.