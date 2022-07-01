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Spiegel: Германия потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград

Ведомости

Транзит товаров в Калининградскую область может быть возобновлен в течение ближайших нескольких дней из-за давления немецкого правительства на ход переговоров, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.

«Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции», — сообщил литовский чиновник, знакомый с ходом переговоров. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, по информации издания, хочет избежать ненужных провокаций в отношении России. Он неоднократно подчеркивал, что сделает все, чтобы НАТО не превратился в «партию войны». В Литве также дислоцируются немецкие солдаты, которые могут быть вовлечены в «возможный конфликт».

Комиссия ЕС хочет опубликовать так называемое «разъяснение» в ближайшие дни, ключевой посыл которого заключается в следующем: Россия может использовать транзитный маршрут в Калининград для всех товаров, но только в ограниченном количестве, пишет Spiegel.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕК может в ближайшие несколько дней обнародовать принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит через территорию республики. По его словам, Литва выступает против «зеленого коридора для специальных грузов». Агентство Reuters писало, что о принятом решении могут объявить 10 июля.

18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, между областью и остальными российским регионами. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако это ограничение не касалось транзита в Калининградскую область через Литву.

Комментируя ситуацию вокруг Калининграда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия «достаточно решительно» настроена на разрешение ситуации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных