Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся в гордуму Асбеста

Вадим Самойлов провел детство в Асбесте. После он уехал учиться в Свердловск (ныне Екатеринбург), где окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (с 2010 года — Уральский федеральный университет). В 1985 году Самойлов вместе с Александром Козловым и Петром Маем основал музыкальную группу «Агата Кристи». Музыкант стал единственным участником коллектива, который играл в нем на протяжении всех лет его существования. В 2010 году артисты записали последний альбом «Эпилог», после чего «Агата Кристи» распалась.