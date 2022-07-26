Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся в гордуму Асбеста
Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся кандидатом в депутаты городской думы Асбеста (Свердловская область). Такая информация появилась на сайте Асбестовской территориальной избирательной комиссии.
В строке «Статус участника выборов» указано, что Самойлов числится как «выдвинутый кандидат». Уточняется, что Самойлов участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. В описании кандидата также указано, что он родился в Асбесте.
Выборы депутатов гордумы Асбеста пройдут в единый день голосования 11 сентября.
Вадим Самойлов провел детство в Асбесте. После он уехал учиться в Свердловск (ныне Екатеринбург), где окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (с 2010 года — Уральский федеральный университет). В 1985 году Самойлов вместе с Александром Козловым и Петром Маем основал музыкальную группу «Агата Кристи». Музыкант стал единственным участником коллектива, который играл в нем на протяжении всех лет его существования. В 2010 году артисты записали последний альбом «Эпилог», после чего «Агата Кристи» распалась.
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