«ВКонтакте» заявила, что пост на странице Медведева выпустил другой пользователь
Пост на тему геополитики от имени зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева был опубликован сторонним пользователем. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».
«Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», — рассказали представители компании.
Ранее на странице Медведева появилась запись, в которой политик рассуждает о возрождении СССР, геополитике и странах СНГ. Вскоре пост был удален.
Позже помощник зампреда Совбеза Олег Осипов заявил, что аккаунт политика был взломан. По его словам, последний пост, который опубликовал Медведев, содержал поздравление с Днем Военно-Морского Флота. Осипов уточнил, что с человеком, который взломал страницу Медведева, «разберется администрация VK и те, кому положено».
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