«ВКонтакте» заявила, что пост на странице Медведева выпустил другой пользователь

Позже помощник зампреда Совбеза Олег Осипов заявил, что аккаунт политика был взломан. По его словам, последний пост, который опубликовал Медведев, содержал поздравление с Днем Военно-Морского Флота. Осипов уточнил, что с человеком, который взломал страницу Медведева, «разберется администрация VK и те, кому положено».