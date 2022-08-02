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Политика

«ВКонтакте» заявила, что пост на странице Медведева выпустил другой пользователь

Ведомости

Пост на тему геополитики от имени зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева был опубликован сторонним пользователем. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

«Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», — рассказали представители компании. 

Ранее на странице Медведева появилась запись, в которой политик рассуждает о возрождении СССР, геополитике и странах СНГ. Вскоре пост был удален. 

Позже помощник зампреда Совбеза Олег Осипов заявил, что аккаунт политика был взломан. По его словам, последний пост, который опубликовал Медведев, содержал поздравление с Днем Военно-Морского Флота. Осипов уточнил, что с человеком, который взломал страницу Медведева, «разберется администрация VK и те, кому положено».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных