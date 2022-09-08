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Польша и страны Балтии согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону

Ведомости

Правительства Польши и балтийских республик согласовали ограничения для въезда россиян в Шенгенскую зону, следует из совместного заявления стран, которое опубликовано на сайте польского правительства.

«Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали общий региональный подход и с целью устранить неминуемую угрозу государственной политике и безопасности вводят временные меры, ограничивающие въезд в Шенгенскую зону тем гражданам России с визами ЕС, кто путешествует в туристических, культурных, спортивных и деловых целях», — отмечается в заявлении.

В документе при этом указывается, что ограничения не подразумевают полного запрета на въезд. Исключения сделаны «для диссидентов, в случае гуманитарных вопросов, для членов семей, обладателей видов на жительство, для оказания грузовых и транспортных услуг, дипломатических миссий, упрощенного транзита лиц в Калининградскую область и в других случаях».

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«Временные национальные меры, основанные на общем подходе, должны вступить в силу отдельно в каждой стране до 19 сентября 2022 года», — уточняется в заявлении.

31 августа в Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС главным для обсуждения был вопрос об ограничениях в выдаче российским гражданам шенгенских виз. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам.

По итогам встречи министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать запрет на визы гражданам России, однако большинством голосов было принято решение об отмене упрощенного порядка выдачи виз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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