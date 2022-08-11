Шольц заявил, что «с трудом представляет себе» запрет на выдачу виз для россиян
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал возможный запрет выдачи шенгенских виз россиянам. Он признался, что ему трудно это представить.
«Я с трудом представляю себе такие размышления», — ответил Шольц на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС). Он добавил, что ответственность за ситуацию на Украине несет российское руководство, а не простые граждане.
Шольц подчеркнул, что ранее ФРГ уже приняла масштабные санкции против России, которые затронули «многих, многих конкретных людей, олигархов, поддерживающих властные структуры России». По словам канцлера, Германия продолжит вводить ограничения.
Ранее сегодня Латвия признала Россию страной – спонсором терроризма. Латвийские парламентарии призвали страны ЕС последовать их примеру. Кроме того, в Латвии считают, что остальные страны – члены союза должны приостановить выдачу виз для россиян. Такое решение уже приняли Бельгия, Латвия, Эстония, Литва, Чехия, Словакия, Нидерланды, Мальта и Дания.
В МИД РФ подчеркнули, что подобные призывы являются «открытым проявлением шовинизма».
Предложения запретить россиянам въезд в Европу звучали и до этого. В частности, президент Украины Владимир Зеленский считает, что изоляция станет «самой серьезной санкцией» для граждан России.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас же заявила, что россиян следует лишить «привилегии» посещать Европу. Она призвала страны ЕС «покончить с туризмом из России». А глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу виз россиянам.
На призывы Зеленского и нескольких западных стран отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подобные инициативы «не имеют перспектив».
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