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Шольц заявил, что «с трудом представляет себе» запрет на выдачу виз для россиян

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал возможный запрет выдачи шенгенских виз россиянам. Он признался, что ему трудно это представить.

«Я с трудом представляю себе такие размышления», — ответил Шольц на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС). Он добавил, что ответственность за ситуацию на Украине несет российское руководство, а не простые граждане.

Шольц подчеркнул, что ранее ФРГ уже приняла масштабные санкции против России, которые затронули «многих, многих конкретных людей, олигархов, поддерживающих властные структуры России». По словам канцлера, Германия продолжит вводить ограничения.

Ранее сегодня Латвия признала Россию страной – спонсором терроризма. Латвийские парламентарии призвали страны ЕС последовать их примеру. Кроме того, в Латвии считают, что остальные страны – члены союза должны приостановить выдачу виз для россиян. Такое решение уже приняли Бельгия, Латвия, Эстония, Литва, Чехия, Словакия, Нидерланды, Мальта и Дания.

В МИД РФ подчеркнули, что подобные призывы являются «открытым проявлением шовинизма».

Предложения запретить россиянам въезд в Европу звучали и до этого. В частности, президент Украины Владимир Зеленский считает, что изоляция станет «самой серьезной санкцией» для граждан России.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас же заявила, что россиян следует лишить «привилегии» посещать Европу. Она призвала страны ЕС «покончить с туризмом из России». А глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу виз россиянам.

На призывы Зеленского и нескольких западных стран отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подобные инициативы «не имеют перспектив».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных