Шойгу: все срочники по окончании службы будут направлены домой
Военнослужащие по призыву по окончании службы будут направлены домой, об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также подчеркнул, что все срочники, призванные на воинскую службу этой осенью, будут служить вне зоны проведения специальной военной операции на Украине.
«Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам. А вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции», — сказал Шойгу.
Он также напомнил, что начало осеннего призыва по указу президента России Владимира Путина было перенесено с 1 октября на 1 ноября в связи с загрузкой военкоматов на фоне проведения частичной мобилизации. Увольнение в запас будет проходить с октября по декабрь.
Всего осенью планируется призвать 120 000 человек на военную службу. Это меньше показателей прошлой осени примерно на 7500 человек, подчеркнул Шойгу.
21 сентября Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал президент. Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, всего мера затронет 300 000 человек.
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