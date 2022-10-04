Шойгу: все срочники по окончании службы будут направлены домой

Он также напомнил, что начало осеннего призыва по указу президента России Владимира Путина было перенесено с 1 октября на 1 ноября в связи с загрузкой военкоматов на фоне проведения частичной мобилизации. Увольнение в запас будет проходить с октября по декабрь.