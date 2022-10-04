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Шойгу: все срочники по окончании службы будут направлены домой

Ведомости

Военнослужащие по призыву по окончании службы будут направлены домой, об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также подчеркнул, что все срочники, призванные на воинскую службу этой осенью, будут служить вне зоны проведения специальной военной операции на Украине.

«Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам. А вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции», — сказал Шойгу.

Он также напомнил, что начало осеннего призыва по указу президента России Владимира Путина было перенесено с 1 октября на 1 ноября в связи с загрузкой военкоматов на фоне проведения частичной мобилизации. Увольнение в запас будет проходить с октября по декабрь.

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Всего осенью планируется призвать 120 000 человек на военную службу. Это меньше показателей прошлой осени примерно на 7500 человек, подчеркнул Шойгу. 

21 сентября Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал президент. Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, всего мера затронет 300 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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