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В Белоруссии приняли в первом чтении законопроект о смертной казни за госизмену

Ведомости

Депутаты палаты представителей Национального собрания Белоруссии 7 декабря приняли в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», который предусматривает меру наказания в виде смертной казни за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В палате представителей пояснили, что внести изменения планируется в санкцию ч. 2 ст. 356 УК республики. Законопроект предусматривает наказание для чиновников и военнослужащих в виде смертной казни за госизмену. Отмечается, что данное изменение нужно для «оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы».

Законопроект также вносит изменения в УК Белоруссии, которые касаются фейков, дискредитирующих белорусскую армию, причинения ущерба экономической, военной безопасности и др.

18 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь за терроризм. Высшая мера наказания применяется в ряде случаев, касающихся покушения на убийство представителя иностранного государства, подготовки актов терроризма с помощью объектов атомной энергии и покушения на убийство государственного или общественного деятеля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных