В Белоруссии приняли в первом чтении законопроект о смертной казни за госизмену
Депутаты палаты представителей Национального собрания Белоруссии 7 декабря приняли в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», который предусматривает меру наказания в виде смертной казни за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
В палате представителей пояснили, что внести изменения планируется в санкцию ч. 2 ст. 356 УК республики. Законопроект предусматривает наказание для чиновников и военнослужащих в виде смертной казни за госизмену. Отмечается, что данное изменение нужно для «оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы».
Законопроект также вносит изменения в УК Белоруссии, которые касаются фейков, дискредитирующих белорусскую армию, причинения ущерба экономической, военной безопасности и др.
18 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь за терроризм. Высшая мера наказания применяется в ряде случаев, касающихся покушения на убийство представителя иностранного государства, подготовки актов терроризма с помощью объектов атомной энергии и покушения на убийство государственного или общественного деятеля.
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