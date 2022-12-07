В Белоруссии приняли в первом чтении законопроект о смертной казни за госизмену

В палате представителей пояснили, что внести изменения планируется в санкцию ч. 2 ст. 356 УК республики. Законопроект предусматривает наказание для чиновников и военнослужащих в виде смертной казни за госизмену. Отмечается, что данное изменение нужно для «оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы».