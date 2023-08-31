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Президент Нагорно-Карабахской республики объявил об отставке

Ведомости

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян уходит в отставку. Об этом объявил сам Арутюнян в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Это решение, принятое по результатам моего анализа данных, сделанного исключительно мной», – написал он.

По его словам, решение было принято два дня назад, учитывая «контакты последних недель со всеми внутренними и внешними заинтересованными сторонами и широкой общественностью». Полномочия Арутюняна закончатся 1 сентября. Кто займет его должность, пока неизвестно.

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Кроме того, с должности государственного министра уволен Гурген Нерсисян. Госминистром был назначен секретарь Совета безопасности Самвел Шахраманян. «При выборе Самвела Шахраманяна я учел его принципы, гибкость, опыт работы на различных должностях и накопленные знания, которые напрямую связаны как с национальной безопасностью, так и с госуправлением», – уточнил Арутюнян.

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Арутюнян стал президентом республики в мае 2020 г. До этого занимал должность премьер-министра НКР с 2007 по 2017 г., с 2017 по 2018 г. – государственного министра НКР. В 1992 г. Арутюнян вступил в ряды сил самообороны НКР, участвовал в боях во время армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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