Президент Нагорно-Карабахской республики объявил об отставке
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян уходит в отставку. Об этом объявил сам Арутюнян в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«Это решение, принятое по результатам моего анализа данных, сделанного исключительно мной», – написал он.
По его словам, решение было принято два дня назад, учитывая «контакты последних недель со всеми внутренними и внешними заинтересованными сторонами и широкой общественностью». Полномочия Арутюняна закончатся 1 сентября. Кто займет его должность, пока неизвестно.
Кроме того, с должности государственного министра уволен Гурген Нерсисян. Госминистром был назначен секретарь Совета безопасности Самвел Шахраманян. «При выборе Самвела Шахраманяна я учел его принципы, гибкость, опыт работы на различных должностях и накопленные знания, которые напрямую связаны как с национальной безопасностью, так и с госуправлением», – уточнил Арутюнян.
Арутюнян стал президентом республики в мае 2020 г. До этого занимал должность премьер-министра НКР с 2007 по 2017 г., с 2017 по 2018 г. – государственного министра НКР. В 1992 г. Арутюнян вступил в ряды сил самообороны НКР, участвовал в боях во время армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.