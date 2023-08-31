Президент Нагорно-Карабахской республики объявил об отставке

Арутюнян стал президентом республики в мае 2020 г. До этого занимал должность премьер-министра НКР с 2007 по 2017 г., с 2017 по 2018 г. – государственного министра НКР. В 1992 г. Арутюнян вступил в ряды сил самообороны НКР, участвовал в боях во время армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.