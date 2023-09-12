Путин: будущее страны зависит только от самих россиян
Будущее России зависит только от нас, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Наше будущее зависит от нас», – сказал президент.
Президент также отметил, что Россия должна быть самодостаточной, но это не означает изоляции страны.
«Это значит, что мы в сотрудничестве с нашими партнерами и друзьями, в интеграции с подавляющим большинством стран <...> будем развивать свою собственную страну и делать ее еще более сильной», – уточнил он. По словам президента, при этом нужно сохранить «душу России».
13 июля в ходе выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий президент заявил, что несмотря на санкции Россия будет идти вперед своим собственным путем, не изолируясь от остальных стран.
Он отмечал, что «оппоненты рассчитывали, что Россия отступится, сдастся, но так не будет». Глава государства заявлял, что России фактически объявили блокаду. По его словам, с помощью ограничения доступа к технологиям страну пытались вынудить «отказаться от суверенитета, от права самим выбирать свой собственный исторический путь».