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Путин: будущее страны зависит только от самих россиян

Ведомости

Будущее России зависит только от нас, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Наше будущее зависит от нас», – сказал президент.

Президент также отметил, что Россия должна быть самодостаточной, но это не означает изоляции страны.

«Это значит, что мы в сотрудничестве с нашими партнерами и друзьями, в интеграции с подавляющим большинством стран <...> будем развивать свою собственную страну и делать ее еще более сильной», – уточнил он. По словам президента, при этом нужно сохранить «душу России».

13 июля в ходе выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий президент заявил, что несмотря на санкции Россия будет идти вперед своим собственным путем, не изолируясь от остальных стран.

Он отмечал, что «оппоненты рассчитывали, что Россия отступится, сдастся, но так не будет». Глава государства заявлял, что России фактически объявили блокаду. По его словам, с помощью ограничения доступа к технологиям страну пытались вынудить «отказаться от суверенитета, от права самим выбирать свой собственный исторический путь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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