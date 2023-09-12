Путин: будущее страны зависит только от самих россиян

«Это значит, что мы в сотрудничестве с нашими партнерами и друзьями, в интеграции с подавляющим большинством стран <...> будем развивать свою собственную страну и делать ее еще более сильной», – уточнил он. По словам президента, при этом нужно сохранить «душу России».