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Глава МИД Венгрии примет участие в Российской энергетической неделе

Ведомости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Москву и примет участие в Российской энергетической неделе (РЭН), рассказали «РИА Новости» в пресс-службе МИДа республики.

«Надежность поставок Венгрии опирается на поставки из России. Мы считаем энергетическое сотрудничество важнейшей частью нашего сотрудничества на данный момент, поэтому министр иностранных дел Петер Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе», – сообщили в ведомстве. 

Российская энергетическая неделя пройдет в столице 11-13 октября. Как сообщалось ранее, в эти же даты Сийярто намерен встретиться в Москве с вице-премьером России Александром Новаком и обсудить с ним вопросы в сфере энергетики. 

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В прошлом году президент РФ Владимир Путин в ходе РЭН рассказал об идее создания в Турции хаба для поставок российского газа. Президент тогда отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС [из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего] могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. 

В сентябре 2021 г. «Газпром» и венгерская компания MVM CEEnergy подписали два контракта, которые предусматривают поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. газа в год в течение 15 лет. Из них 3,5 млрд куб. м газа в год приходятся на маршрут поставки через Сербию (через «Балканский поток» – продолжение газопровода «Турецкий поток»), 1 млрд куб. м – через Австрию.

Экспорт российского газа в ЕС сейчас ведется лишь по двум маршрутам – по второй ветке «Турецкого потока», ведущей в Болгарию, а также транзитом через территорию Украины лишь через одну газоизмерительную станцию. Прокачка по «Северному потоку» мощностью 55 млрд куб. м в год и по трубопроводу Ямал – Европа мощностью 33 млрд куб. м не ведется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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