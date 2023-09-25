МИД РФ вызвал посла Болгарии из-за выдворения настоятеля подворья РПЦ в Софии

Премьер-министр Болгарии Николай Денков, в свою очередь, заявил, что не участвовал в принятии решения о высылке, его приняли спецслужбы. Согласно данным на сайте РПЦ, архимандрит Вассиан был назначен настоятелем подворья РПЦ в Софии в марте 2018 г. До этого занимал должность представителя патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате. В сан архимандрита он был возведен в 2016 г.