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МИД РФ вызвал посла Болгарии из-за выдворения настоятеля подворья РПЦ в Софии

Ведомости

МИД России вызвал 25 сентября посла Болгарии Атанаса Крыстина, выразив ему решительный протест в связи с выдворением из республики настоятеля и двух служителей подворья РПЦ в Софии. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Отмечено, что очередная провокационная выходка болгарских властей, полностью вписывающаяся в текущие евроатлантические установки по «борьбе с российским влиянием», неизбежно обернется неприятными последствиями – прежде всего для его инициаторов», – говорится в сообщении.

При этом МИД выразил уверенность в том, что такие планы руководства Болгарии обречены на провал.

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О депортации настоятеля подворья из Болгарии 21 сентября сообщило посольство России в Софии. Позднее глава дипмиссии в республике Элеонора Митрофанова рассказала, что каких-либо конкретных обвинений архимандриту Вассиану и двум другим служителям храма выдвинуто не было. По ее оценке, это «сфабрикованная история», которая готовилась властями страны заранее. Храм св. Николая Мирликийского, в котором располагалось подворье, приостановит работу, его дальнейшую судьбу будет решать РПЦ, добавила она.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков, в свою очередь, заявил, что не участвовал в принятии решения о высылке, его приняли спецслужбы. Согласно данным на сайте РПЦ, архимандрит Вассиан был назначен настоятелем подворья РПЦ в Софии в марте 2018 г. До этого занимал должность представителя патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате. В сан архимандрита он был возведен в 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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