МИД РФ вызвал посла Болгарии из-за выдворения настоятеля подворья РПЦ в Софии
МИД России вызвал 25 сентября посла Болгарии Атанаса Крыстина, выразив ему решительный протест в связи с выдворением из республики настоятеля и двух служителей подворья РПЦ в Софии. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
«Отмечено, что очередная провокационная выходка болгарских властей, полностью вписывающаяся в текущие евроатлантические установки по «борьбе с российским влиянием», неизбежно обернется неприятными последствиями – прежде всего для его инициаторов», – говорится в сообщении.
При этом МИД выразил уверенность в том, что такие планы руководства Болгарии обречены на провал.
О депортации настоятеля подворья из Болгарии 21 сентября сообщило посольство России в Софии. Позднее глава дипмиссии в республике Элеонора Митрофанова рассказала, что каких-либо конкретных обвинений архимандриту Вассиану и двум другим служителям храма выдвинуто не было. По ее оценке, это «сфабрикованная история», которая готовилась властями страны заранее. Храм св. Николая Мирликийского, в котором располагалось подворье, приостановит работу, его дальнейшую судьбу будет решать РПЦ, добавила она.
Премьер-министр Болгарии Николай Денков, в свою очередь, заявил, что не участвовал в принятии решения о высылке, его приняли спецслужбы. Согласно данным на сайте РПЦ, архимандрит Вассиан был назначен настоятелем подворья РПЦ в Софии в марте 2018 г. До этого занимал должность представителя патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате. В сан архимандрита он был возведен в 2016 г.