Российская армия взяла под контроль острова в устье Днепра
Вооруженные силы РФ вернули под контроль острова в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив, пишет «РИА Новости» со ссылкой на командиров подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр».
«Нашими острова контролируются абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90% островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там», – сообщил один из командиров. Контроль был утрачен после наводнения, возникшего на фоне прорыва Каховской ГЭС.
Другой собеседник агентства добавил, что российские военные ведут наблюдение круглосуточно. В районе меньше техники, поэтому слышимость хорошая – ночью лодку слышно издалека. По его словам, после того как противник себя обнаруживает, данные о его передвижении передаются на наблюдательный пост и затем при помощи приборов ночного видения наносятся удары артиллерией или дронами.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м. Всего в зоне бедствия оказались несколько десятков тысяч человек, около 1300 были эвакуированы. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.