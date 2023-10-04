Российская армия взяла под контроль острова в устье Днепра

Другой собеседник агентства добавил, что российские военные ведут наблюдение круглосуточно. В районе меньше техники, поэтому слышимость хорошая – ночью лодку слышно издалека. По его словам, после того как противник себя обнаруживает, данные о его передвижении передаются на наблюдательный пост и затем при помощи приборов ночного видения наносятся удары артиллерией или дронами.